Los resultados electorales del pasado 23 de julio dieron como ganador al Partido Popular en España y en la provincia de Alicante. La formación popular, que encabezó Macarena Montesinos, logró cinco de los doce diputados que corresponden a la circunscripción electoral alicantina. Por su parte, el PSOE con Alejandro Soler obtuvo cuatro; mientras que Vox sacó dos y Compromís-Sumar, un único representante, Txema Guijarro. Para el Senado, el reparto de los cuatro escaños electos fue de tres para las filas que lideró Eva Ortiz y el restante, para la socialista Ana Martínez.

Todos ellos afrontan desde sus diferentes parcelas una nueva legislatura que arranca con muchas incógnitas por el empate técnico que se ha dado en el bloque de derecha e izquierda y que deja el futuro de la formación de gobierno en manos de diferentes partidos nacionalistas. Sin embargo, es curioso que todos los cabeza de lista, excepto Vox que ha rechazado participar, dan por segura la andadura de una nueva etapa y destierran la opción de una repetición electoral. En este sentido, tanto Montesinos como Soler y Guijarro, que son los veteranos del grupo, apuntan hacia sus líderes sin contemplar dudas.

«Debemos superar la incertidumbre y darle a España la estabilidad que necesita. A lo largo de nuestra historia democrática en España siempre ha gobernado el partido más votado. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para dotar a España de un Gobierno que supere los bloques y los bloqueos», apunta la diputada del PP, quien afronta su sexta legislatura en el parlamento español.

El peso de los nacionalistas

Su compañera de partido Eva Ortiz, que se estrenará en la Cámara Alta, va un paso más allá y se adentra en la necesidad de llegar a acuerdos « no solo para poder ser investidos, tenemos que ser capaces de unir y acordar más entre todos por el bien de la mayoría», comenta, y añade que «los que tienen el 15% de los votos no pueden ser los únicos que decidan el rumbo y el futuro de España»

En la bancada opuesta, Soler señala directamente hacia el punto crítico: ¿a quién le corresponde formar ejecutivo? Para el diputado ilicitano, «el Partido Popular ha alcanzado la mayoría y, por tanto, y de acuerdo con la democracia y la Constitución tiene que tratar de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno. Tiene el derecho y el deber».

Sin embargo, tanto el secretario provincial como Ana Martínez, consideran que ese camino no llevará a ningún puerto y que será Pedro Sánchez quien llegue finalmente a La Moncloa. «En caso de que el PP no lo consiga es el PSOE el que tiene la legitimidad, el deber y la responsabilidad de conformar una mayoría para poner en marcha un gobierno en España. Este trabajo ya se está realizando».

Martínez, quien también repite en el Senado, añade que «los socialistas ya hemos demostrado sobradamente el sentido de Estado y la voluntad de llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos, está por encima del ruido, en contraposición con las actitudes que hemos visto esta pasada legislatura en las derechas».

Esta capacidad de entendimiento que se da por hecha en gran parte del círculo de izquierdas tiene sus matizaciones. El cabeza de lista de la coalición Compromís-Sumar, Txema Guijarro, se muestra más prudente, quizás fruto de que aborda su tercera legislatura en la Cámara Baja. «Desde que entramos en el Congreso, nosotros (escribe nosotrxs) no hemos conocido otra cosa que equilibrios endiablados. Por tanto, no sabemos lo que es garantizar la gobernabilidad sin acuerdos», sostiene. Los números ciertamente están más complicados ahora que antes, pero no mucho más. Ahora toca hacer el trabajo para el que nos pusieron aquí y alcanzar esos acuerdos. Pese a las dificultades, soy optimista».

En ambos lados las negociaciones pasan por una etapa de máxima discreción y con las credenciales en la mano, todos ellos señalan un aspecto común: «Legislatura decisiva para la provincia de Alicante».

Desde un enfoque más personal, los diputados y senadores consideran que el reto es lograr inversiones e infraestructuras para un territorio que ha «sufrido el castigo de Pedro Sánchez» como comenta Montesinos o agua, como puntualiza Ortiz.

Para los socialistas y Sumar, es el momento de «avanzar» en proyectos y obras en las que ya se viene trabajando, sin olvidar los derechos sociales conquistados como el SMI.

¿Crisis encubierta en Vox?

Este diario invitó al diputado David Gil de Vox a participar en el reportaje. Desde el área de comunicación indicaron que declinaban hacer declaraciones. La renuncia de Iván Espinosa de los Monteros ha provocado que la formación política se volviera más hermética que de costumbre, aunque el partido sí que se ha mostrado activo en algunas cuestiones de ámbito autonómico con la alicantina, Ana Vega, al frente.