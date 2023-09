Inicio del curso para el grupo socialista en las Corts con la sensación de que el anterior nunca terminó y con muchos frentes abiertos. El último ha llegado desde Euskadi, donde el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha pedido una «relectura de la Constitución que permita profundizar en el autogobierno de catalanes, vascos y gallegos».

El expresident y secretario general del PSPV, Ximo Puig, comparte el fondo de la propuesta, pero defiende que se haga con una mirada «más amplia». «Me parece bien que el País Vasco tenga esa ambición, pero los valencianos también tenemos las nuestras», remarcó ayer tras la reunión del grupo socialista en las Cortes.

Puig consideró que es la vía más oportuna para «mejorar y clarificar las relaciones entre CC AA y el Gobierno», después de 40 años de autogobierno. Pero insistió en que «el debate territorial no se puede circunscribir a Euskadi o Cataluña, manteniendo al margen las otras nacionalidades». El dirigente socialista también reprochó al Consell que preside Mazón que, tres meses después de las elecciones, tenga «un 30 % de personas que no han nombrado; no solo de las áreas de Vox, también del PP». Y le acusó de tener «secuestrados» a algunos de los responsables del anterior gobierno al no haberlos cesado todavía.

El expresident también se pronunció sobre la polémica que envuelve el uso del valenciano en el Consell. Puig recordó que durante la etapa de Zaplana y con los socialistas en la oposición se firmó el pacto por la lengua que implicó «sacarla del debate político, y ese es el único escenario que contemplamos». «La institucionalización de la lengua fue aceptada para superar los conflictos», remarcó.

«Mirada al pasado»

Al hilo de la reunión que mantendrá el presidente Carlos Mazón con la presidenta de la AVL el 11 de septiembre, Puig aseguró que nadie se imagina al presidente de España pidiendo «mayor sensibilidad y gestos» a la RAE.

Además, confesó que le preocupa que esta «mirada al pasado» esconda «una ausencia proyecto para la Comunidad Valenciana que acabe poniendo en cuestión todo lo que en 40 años de autonomía hemos logrado superar».

Hoy se reúne la Diputación Permanente para aprobar tres decretos del Consell con los que las Cortes dará el visto bueno a los descuentos en el transporte y a la bajada de tasas. Puig anunció ayer que al tratarse de medidas que suponen «líneas de continuidad del gobierno anterior», las apoyaran. También informó de que el grupo socialista pedirá que en las tasas se incluya el canon de saneamiento y la condenación a los hogares más vulnerables.

El PSPV había solicitado la comparecencia del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por los problemas en la adjudicación de plazas a los docentes, pero la propuesta fue rechazada por PP y Vox.

Frente a las acusaciones del Consell que culpa de lo ocurrido al Botànic, Puig reivindicó el legado: «Hemos hecho el mejor traspaso posible y el exsecretario Miquel Soler ha estado a su disposición en todo momento y no le han llamado». Puig atribuyó a la «incompetencia, insolvencia e irresponsabilidad» del actual Consell el problema que ha puesto en jaque a miles de profesores.