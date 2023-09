Sorteado el escollo de la nomenclatura de las lenguas oficiales que se permitirán en el Congreso, PSOE y Sumar siguen negociando la modificación del reglamento de la cámara para que los diputados puedan expresarse en aquella lengua recogida en los estatutos de autonomía de sus territorios lo antes posible y con menos restricciones que en el Senado, donde las minoritarias están avaladas pero acotadas a ciertos momentos.

El objetivo último es que el uso del valenciano y del resto de lenguas oficiales esté permitido en todos los actos del Congreso y no solo en las mociones, como sucede en la Cámara Alta, y además que la iniciativa pueda estar lista de forma inminente. No se descarta incluso la posibilidad de que esté ya implementada para alguno de los debates de investidura que se presentan en el horizonte. Si no para el del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, fijado para los días 26 y 27 de septiembre y que según la aritmética actual está abocado al fracaso, para el del candidato socialista, Pedro Sánchez, que debería producirse en los dos meses posteriores.

Fuentes parlamentarias consultadas confirman que la mirada de PSOE y Sumar está puesta en esos plenos de investidura, que darían gran notoriedad a la iniciativa dada la elevada proyección mediática de esas sesiones en el Congreso. Más allá de la velocidad de la negociación para la reforma y su implementación, la principal complejidad está ahora mismo en la logística, ya que permitir el uso continuado en el Congreso de toda lengua oficial es un desafío organizativo. El borrador de la propuesta actual establece que los oradores tendrán derecho a expresarse en lenguas oficiales en sus «escritos, intervenciones y actuaciones parlamentarias, orales o escritas, en pleno, comisión o diputación permanente», dando así carácter permanente a la posibilidad de expresarse en valenciano o cualquier otra lengua oficial. Asimismo, contempla que los servicios de la cámara realizarán una «interpretación simultánea en castellano de las intervenciones en pleno, comisión o diputación permanente que se desarrollen en una lengua oficial diferente del castellano», según otro extracto publicado ayer por El País.

En cuanto a los escritos, el documento que negocian PSOE y Sumar determina que los documentos en lenguas minoritarias «serán traducidos al castellano» por los equipos de interpretación.