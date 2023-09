Viene a Alicante a presentar su libro La libertad democrática, ¿qué puede contar sobre él?

En el libro cuento que vivimos en un mundo en el que la política se ha convertido en algo difícil de entender, poco comprensible, con muchos giros de guion y circunstancias como la fragmentación, el final del bipartidismo o la aparición del género como una cuestión política. Se han echado por tierra ciertas maneras de entender la política y de juzgarla. Y si no la juzgamos, no hay democracia. Dentro de estos cambios, destaca que la derecha se ha hecho con el monopolio de la libertad y la izquierda ahora se entromete en la vida de las personas.

Ante el escenario que plantea, ¿cuáles son los desafíos?

Estamos en un momento de gran transformación. La capacidad ciudadana de enfrentarse a las crisis, entender el cambio digital y el lugar de la mujer en la sociedad, proceder a la transformación ecológica justa y dar espacio a la diversidad es a la vez tremendamente difícil y produce desconcierto. El objetivo de mi libro es dar claves para entender lo que pasa y poder juzgarlo mejor. Todos mantenemos una conversación política, implícita o explícitamente, en la sociedad.

¿Cuál es el panorama que ha quedado tras el pasado 23J?

No quiero ser presuntuoso, pero yo apostaba por un escenario como el que se ha dado, con un PP que iba a ganar las elecciones pero no iba a poder gobernar. La realidad social y política de este país es muy terca. De unas elecciones a otras puede haber cambios, aunque no tan radicales. Hay ciertos asuntos, problemas y conflictos que no se van a resolver mirando para otro lado, sobre todo el de la cuestión territorial, que la Constitución no se encargó de definir.

¿Cómo se puede resolver el tema territorial al que alude?

La izquierda puede llevar a cabo unos pactos con las fuerzas periféricas nacionalistas sin mala conciencia. En vez de considerar que estamos ante un chantaje de unos minoritarios ante unos mayoritarios nos encontramos con una gran oportunidad de imponer las bases para resolver un asunto que no se ha afrontado con seriedad en la idea reciente de España, ya que se ha ido parcheando. Las propuestas de Maragall o de Ibarretxe no se abordaron con esfuerzo, por ejemplo.

Usted ha manifestado que el nuevo Gobierno se tiene que formar con visión de Estado...

Una cosa es componer de forma coyuntural una mera agregación de votos a los que le una el miedo a la extrema derecha y otra es configurar una mayoría estable y llevar a cabo un proyecto de transformación de la sociedad española y de la estructura del Estado integrador y democrático. Hay que responder a las crisis climáticas, a la ampliación europea, a la situación de las lenguas en España o al modelo europeo.

¿Cómo valora los movimientos populistas en toda Europa?

Casi todos los partidos tienen un punto populista, maneras de comunicar y pensar con estos rasgos. Nadie está libre de ello. Lo que recomiendo es que los actores políticos sean mayores de edad y nos traten a todos así, argumentando con sofisticación. El populismo no es tan amenazante para la democracia como que los partidos no populistas adopten algunos de sus rasgos. Me preocupa la imitación de la derecha clásica y pasa lo mismo con la izquierda y los nacionalismos.

¿Se ha banalizado el término libertad en los últimos tiempos?

Vemos casos ridículos, como que un aviso de emergencia climatológica se interprete como una intromisión individual. Luego no protestamos por las cookies de las páginas web. Hay una idea liberal de que la libertad no interfiera en lo que yo quiero hacer y una idea republicana de que no haya dominación de unos sobre otros. Las dos tienen una parte de razón, pero la segunda es más conforme al hecho de que vivimos en un mundo con bienes y males comunes.

¿Qué incidencia tiene la inteligencia artificial en la política?

Hay dos cuestiones que nos tienen que inquietar: la calidad de la conversación y de las decisiones democráticas. Sin una buena conversación pública no hay una buena democracia y la conversación hoy en día está monopolizada por las redes sociales e internet. En cuanto a las decisiones, los algoritmos tienen cada vez una mayor relevancia.