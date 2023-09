Desde el PSPV-PSOE creen que la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones promovida por el Consell acabará suponiendo recortes para servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Sobre esta situación advirtió este jueves el portavoz adjunto de los socialistas en las Cortes, Arcadi España, que acusó al Partido Popular de beneficiar a 24.000 rentas altas y de perjudicar a los más de cinco millones de ciudadanos de la Comunidad.

Tras la reunión de dirección que celebró el grupo parlamentario socialista en las Cortes, España también acusó al PP, y a su socio de gobierno, Vox, de querer «anestesiar» al Parlamento autonómico con un calendario aprobado que «esconde» al Consell del control democrático, «recordando así mucho a los tiempos del expresidente Francisco Camps».

España ha señalado que el PP debe decir "claramente" que lo que quiere es reducir los impuestos a las rentas más altas de la Comunidad Valenciana. Ha recordado que el Impuesto de Sucesiones solo lo pagan 24.000 valencianos y su supresión supone "un agujero en las arcas de la Generalitat de 350 millones de euros", que se traducirá, en su opinión, en "recortes en los servicios públicos fundamentales como son la educación, la sanidad y los servicios sociales". "La ofensiva que ha comenzado la Generalitat en contra de la progresividad fiscal tendrá consecuencias directas en la vida y el día a día de los valencianos", ha manifestado. Respecto al inicio de curso escolar, ha pedido al Consell que se disculpe ante las familias y la clase educativa "por no haber sabido gestionar" en un proceso que ha tachado de "completo caos".

Asimismo, España ha señalado que "desde el grupo socialista vamos a seguir trabajando y presentando iniciativas en defensa de un sistema tributario justo y progresivo" y ha indicado que "la ofensiva que ha comenzado la Generalitat en contra de la progresividad fiscal tendrá consecuencias directas en la vida y el día a día de los valencianos y valencianas". "El debate no puede ser impuestos si o impuestos no, el debate es si habrá Estado de Bienestar o no", ha indicado.