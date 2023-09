L’anunci de la possibilitat d’utilitzar al Congrés dels Diputats les diferents llengües oficials existents a Espanya a banda del castellà ha sigut l’excusa per a tornar a traure la vella qüestió sobre l’origen i la denominació del valencià. És un debat que està més que superat, o almenys així ho semblava, perquè els estudiosos en el camp de la filologia ho han tingut sempre ben clar i, a més, fa temps que l’autoritat en la matèria va respondre aquestes preguntes de manera taxativa i concloent. Però ha pesat més l’oportunitat d’intentar traure rendiment polític de la situació, amb un argument que potser encara troba el seu públic, però que a qualsevol persona que realment s’estima el valencià ja li cansa prou.

El Diccionari de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no dona lloc a dubtes a l’hora de definir el valencià: "Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català". Però no és aquesta una qüestió d’ara. Al 2005, l’AVL va aprovar un "dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià", al principi del qual es recordava l’article 4 de la llei de creació de la institució, aprovada el 1998, que diu que "El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia».

En el mateix text es recull també una declaració institucional de finals del 2003, on l’AVL deia que "El nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe d’instrumentalització cultural, social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua normalitat plena". Val la pena recordar que a finals del 2003 i al 2005 el president de la Generalitat era Francisco Camps, i al 1998 ho era Eduardo Zaplana, poc sospitosos de militar en formacions independentistes o ni tan sols d’esquerra. Tampoc és aquest el cas d’Alberto Fabra, cap del Consell quan, al 2013, l’entitat normativa va emetre una altra declaració institucional, a la qual assenyalava que "valencians, catalans, balears i els habitants d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó compartim una mateixa llengua", malgrat que amb el pas dels segles "cada zona ha mantingut o incorporat formes i vocables propis".

Això és el que diu l’AVL, l’alta institució de la Generalitat que, tal i com recull el nostre Estatut d’Autonomia aprovat el 2006, de nou amb Camps com a president, és la veu autoritzada per a pronunciar-se sobre l’origen i la denominació del valencià. Però a més d’això, senzillament és una qüestió de sentit comú: si les estructures gramaticals, la sintaxi i la major part del lèxic de la llengua que es parla a Figueres i la que es parla a Crevillent són les mateixes, i les úniques diferències són alguns aspectes concrets de la pronúncia i el vocabulari i unes poques formes verbals, no serà que estem parlant d’una mateixa llengua, però de variants diferents? O que potser el castellà de Jaén és idèntic al de Burgos... o al de Guayaquil?

És curiós, i també trist, que encara hàgem d’estar recordant aquestes coses, o que el mateix valencià varia molt entre unes zones i altres. De fet, hi ha moltes més diferències entre la parla pròpia de la Romana i la de Pedreguer que entre la de l’Alcora i la d’Amposta. I alhora, hi ha més semblances entre la parla de la Romana i la d’Ivars de Noguera que entre la d’Amposta i la de Tarragona, tot i que entre aquestes últimes localitats hi ha molta menys distància. Perquè a Catalunya, cal recordar també, la llengua tampoc no és homogènia, i allò dels blocs dialectals occidental i oriental existeix de veres, no és una cosa que s’haja inventat algú amb la intenció d’adoctrinar sobre res.

Em permet contar ací una batalleta. Quan estudiava Periodisme a Barcelona em van preguntar moltes voltes si era de Lleida («No, soc valencià, d’Ibi, a Alacant», responia sempre). I molt més recentment, en què he visitat molt la província de Lleida, en algunes ocasions m’han preguntat si era de les Terres de l’Ebre. Casualitat? No, el mateix que la coincidència de molts cognoms que tenim ací, com Verdú, Ivorra, Biosca, Ribelles, Torregrosa, Balaguer, Camarasa, Cervera, Carratalà, Menargues, Alberola, Ivars, Monllor i molts altres més amb localitats o indrets lleidatans.

Crec que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, hauria fet bé si en la compareixença on va anunciar la possibilitat d’intervindre en català, gallec i basc a la Cambra Baixa haguera fet alguna menció expressa a la denominació "valencià" o a la Comunitat Valenciana, però no perquè crega que era necessari, sinó simplement perquè pense que així hauria quedat millor. I al mateix temps, hauria deixat sense possibilitat d’argument els qui l’han criticada per, segons han afirmat, menysprear la nostra comunitat autònoma i la nostra llengua, i han volgut traure’n rendiment polític.

Si realment al president Carlos Mazón i al Consell els preocupa el valencià i volen protegir-lo, el que han de fer és utilitzar-lo en actes públics i oficials, i no usar-lo amb finalitats partidistes, contravenint el que deia fa 25 anys el text fundacional de l’AVL. I celebre, d’altra banda, que la vicepresidenta Susana Camarero haja emprat el valencià en un discurs, i l’anime a continuar-ho fent, per damunt de qualsevol crítica que puguen fer de la seua dicció; aquesta és una de les pitjors accions que es poden fer a algú que vol començar a parlar valencià o qualsevol altra llengua. Com també anime el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, a expressar-se en valencià en públic, confiant en l’autoritat de l’AVL en aquesta matèria.

Qüestionar la tasca d’una institució estatutària com l’AVL em sembla un greu error, de la mateixa forma que intentar reobrir un debat al qual l’àmbit polític duu més de 40 anys pegant voltes i que és totalment estèril. Negar la unitat de la llengua catalana equival a defensar que la Terra és plana. Els habitants de Tàrbena o de la Vall d’Ebo no necessiten cap traductor quan es troben amb els seus germans mallorquins de Santa Margalida, malgrat que parlen prou diferent, i molt menys els de Xixona amb els de Tàrrega, a Lleida, que també estan agermanats i parlen d’una forma molt més semblant.

I per supost, defensar la unitat de la llengua és compatible amb anomenar-la ací valencià, tal i com ja fem. Ara bé, voler equiparar aquesta defensa i les afinitats culturals que d’això es deriven amb suposades idees independentistes és un absolut disbarat. Deixem estar el valencià al marge de la política ja d’una volta, per favor.