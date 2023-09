El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que el Gobierno valenciano ha actuado de manera "fulminante, rápida, clara y transparente" en la destitución del subsecretario de la Conselleria de Justicia, tras conocer que fue condenado por violencia machista en 2011. "No sé si todos pueden decir lo mismo por casos que hemos visto la pasada legislatura", ha asegurado a los periodistas Mazón, quien ha señalado que el anterior gobierno valenciano, "que parece que ahora da lecciones, acabó la legislatura con 12 o 13 imputados por supuestamente tapar los abusos a una menor". El ya exsubsecretario de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, de Vox, fue condenado por un juzgado de Huelva a 11 meses de alejamiento y no comunicarse con su mujer, por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Engaño

Mazón ha defendido que tan pronto como la consellera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, certificó "este engaño" y la "ocultación muy grave" de esa sentencia por parte del subsecretario, se actuó en el mismo día, y se ha mostrado "muy satisfecho con la ejemplaridad de la manera y el tiempo" con las que han hecho las cosas. "Hemos cumplido con nuestra obligación en el tiempo que correspondía, que era inmediato", ha asegurado, y ha dicho que cree que ya hay prevista una comparecencia suya en las Cortes Valencianas en la que se podrá hablar de este asunto. Preguntado por si hay previsto algún mecanismo o protocolo para que esto no pueda volver a ocurrir, Mazón ha señalado que el protocolo es "el sentido común, tener clara nuestra escala de valores y tener claro que cuando alguien te engaña de esa manera y oculta algo tan grave, no hay la más mínima quiebra ni rendija moral, política ni de gestión".

Otro representante de Vox, el que fuera candidato a la Generalitat y posteriormente cabeza de lista al Congreso por Valencia, Carlos Flores, también fue condenado en 2002 por violencia hacia su expareja y vetado por la dirección del PP para el pacto de gobierno con su partido en el Ejecutivo autonómico. Cuestionado por la comparación entre el cese del subsecretario y la situación de Flores y por si ve necesario hacer autocrítica, ha remarcado que "no es el mismo caso" porque en el del que fuera candidato a la Generalitat "todo el mundo sabía" que fue condenado y él no tuvo "que cesar a nadie". "Por tanto, no hay ninguna comparación posible", ha zanjado. En cambio, el presidente ha hecho hincapié en que "si ocurre una quiebra de confianza, de manera inmediata se toman las decisiones que se tienen que tomar". "Estoy muy satisfecho con la ejemplaridad de la manera y el tiempo en el que lo hemos hecho", ha defendido.

Asunto grave

Por contra, Mazón ha reiterado que el Consell no ha tardado "ni un minuto" en actuar al "descubrir un engaño con un asunto tan gravísimo". "No estoy para dar lecciones a nadie, pero no pienso recibir lecciones de los que no están autorizados ni moral ni políticamente para darlas", ha enfatizado, para advertir que "algunos todavía no han condenado la rebaja de penas a miembros de 'la manada' por una ley bochornosa". Es por eso por lo que ha garantizado que no piensa "tolerar algunas afirmaciones" de la oposición. Y ha añadido: "Si no fuera porque es un asunto tan grave y tan dramático como este, que viene de forma y fondo, provocaría la hilaridad y el bochorno de cualquiera. Me daría vergüenza las cosas que están diciendo algunos partidos con la tradición de la que vienen y su trayectoria con este y otros asuntos. Yo me taparía un poco".