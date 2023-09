El PSPV-PSOE y Compromís exigen la comparecencia urgente del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las Cortes para dar "todo tipo de explicaciones" sobre el cese del subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez (Vox), tras conocer este jueves la titular del departamento, Elisa Núñez, que fue condenado por violencia de género en 2011 en una sentencia alcanzada por conformidad. Así lo reclaman los grupos de la oposición un día después de que el Consell cesara a este alto cargo "de manera inmediata" por "una quiebra absoluta de la confianza" al tener conocimiento de su condena. Otro representante de Vox, el que fuera candidato a la Generalitat y posteriormente cabeza de lista al Congreso por Valencia, Carlos Flores, también fue condenado en 2002 por violencia hacia su expareja y vetado por la dirección del PP para el pacto de gobierno con su partido en el gobierno autonómico.

Explicaciones

Ante este escenario, la síndica socialista, Rebeca Torró, ha exigido que tanto Mazón como la consellera comparezcan para dar explicaciones, ya que ha advertido que "cada día van saliendo cosas nuevas" sobre los representantes del Consell. "Encima, si Vox lo cesa es por deslealtad, no porque fue condenado por violencia machista", ha señalado en declaraciones a los medios. Además, el PSPV registrará preguntas parlamentarias para "saber qué control se ha hecho sobre todos los nombramientos", al considerar que "estamos ante un gobierno peligroso y que da miedo porque no se ha ejercido ningún tipo de control" sobre la trayectoria de los altos cargos designados en los últimos meses. Desde Compromís, su portavoz adjunta Isaura Navarro ha urgido al presidente y líder del PPCV a dejar de estar "escondido y de vacaciones" y a que comparezca en el pleno de las Cortes de la próxima semana, en lugar de esperar hasta la primera sesión de control programada para principios de octubre.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha denunciado este viernes que el cese del subsecretario de Justicia de la Generalitat al conocerse que en 2011 fue condenado por violencia machista haya sido "por falta de confianza" y no "por estar condenado por violencia de género". "No pude ser que salgan y digan que lo cesan por falta de confianza. Hay que decir que se le cesa porque se condena la violencia de género", ha censurado Bernabé, que ha insistido en que este es un asunto en el que "no se puede andar con medias tintas". Tras el cese este jueves del subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez, a petición de la consellera de este departamento, Elisa Núñez, de Vox, Bernabé se ha preguntado "en manos de quién está la Comunidad Valenciana".

Femenicidios

Al respecto, y ante el repunte de feminicidios en España, la delegada ha defendido que la Comunidad Valenciana "necesita un gobierno sin fisuras, que no dude, que condene enérgicamente la violencia de género". "Lo de ayer es un ejemplo claro de tibieza por parte del gobierno, de un gobierno que es rehén de la ultraderecha. No se puede tener al número dos de Justicia condenado por violencia de género y salir a decir que lo cesan por falta de confianza. Hay que decir que se le cesa porque se condena la violencia de género", ha insistido. "No podemos dar esa imagen, no nos la merecemos. Somos una sociedad que lleva años combatiendo la violencia machista y no nos representan. Pido y exijo a la Generalitat que condene la violencia de género, con su nombre, como es, como lo recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género. No nos merecemos algo diferente", ha zanjado.