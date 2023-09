Mucho se ha hablado del valenciano en los últimos meses. La situación había llegado hasta tal punto que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se reunió este lunes con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, institución con la que la que las posiciones han estado muy distantes. En el encuentro, el jefe del Consell propuso «revalencianizar» conjuntamente los criterios lingüísticos, para lo que pidió la colaboración de la propia AVL. El líder autonómico planteó a Cantó recuperar el «espíritu fundacional» de la institución y, tras la encuentro, manifestó que «el valenciano es de todos y todos tienen que verse identificados al margen de si lo hablan todos los días o no».

La reunión tuvo una duración de dos horas y había sido solicitada por Mazón, tras la polémica por el uso del valenciano no normativo en la cuenta en redes sociales de la Conselleria de Agricultura, que depende de Vox, y después de que el conseller de Educación, el alicantino José Antonio Rovira, dijera que la AVL no tiene la «verdad absoluta».

Carlos Mazón recordó que, como ya había manifestado la semana pasada, «se han acabado» los tiempos en los que desde el Consell se decía si alguien «es buen o mal valenciano, o se es más valenciano o menos» por hablar más a menudo valenciano o no, o por hablarlo de una forma o de otra en función de su lugar de residencia o de lo que se han enseñado sus padres. «Todos los valencianos tienen plena capacidad para defender la denominación, el Estatut y las señas de identidad», manifestó.

Proceso abierto

De la misma manera, el presidente propuso iniciar un proceso abierto y permanente para que ningún valenciano se sienta excluido o alejado de las instituciones que lo representan, ya que «el valencianismo social y político se ha sentido en estos últimos años demasiado alejado» de la AVL, cuya «autoridad académica y científica reconoce todo el mundo». Durante la reunión, acordaron mantener una sesión bilateral con miembros de la AVL y de la Conselleria de Educación, encabezada por Rovira, para iniciar un proceso de sensibilización y coordinación conjunta. El presidente de la Generalitat se reunirá también con todos los grupos políticos con representación en las Cortes para abrir un proceso que logre el mayor consenso posible.

Cantó también atendió a los medios tras la reunión, aunque no quiso concretar las demandas de Mazón. Expuso que el encuentro transcurrió de manera «muy cordial» y lo enmarcó en «la normalidad institucional y absoluta». Subrayó que le había explicado al presidente que «qué es la AVL y qué actuaciones ha realizado desde que fue creada hace 23 años, en los que ha cumplido íntegramente la ley de creación en todo momento». Respecto a la unidad de la lengua, aunque remarcó que no habían hablado de ello, recalcó que la AVL «es muy clara» y que «la definición de valenciano y de catalán en el diccionario normativo es clara, transparente y meridiana. Está claro que los baleares, valencianos y catalanes compartimos una lengua, y eso no tiene por qué cuestionarse. Otra cosa es qué tipo de relaciones políticas mantendrán los gobernantes. Ahí la AVL no puede entrar».

Al ser preguntada por la intención del conseller de Educación de modificar la Ley de Plurilingüismo, Cantó advirtió de que «suprimir el valenciano de la enseñanza, no solo como asignatura, va en contra de la igualdad de oportunidades de los niños de zonas castellanoparlantes». De cara al futuro, la presidenta garantizó que la AVL mantendrá la colaboración con el Consell, «como no puede ser de otra manera», y atenderá todas sus peticiones, como hasta ahora, «desde la independencia», dentro de la lealtad institucional, que «debe ser mutua».

Consellerias

Respecto a si las consellerias respetarán el valenciano normativo, Cantó aseguró que Mazón «tiene claro, y así lo ha manifestado, que la autoridad del valenciano en la Comunidad Valenciana es de la AVL». En esta línea, aseveró que quiere suponer que «en todas las consellerias se respetarán las normas de la AVL». Por último, afirmó que Mazón no le ha solicitado que dejen de colaborar con el Institut d’Estudis Catalans ni con el Institut Ramon Llull, además de subrayar que siempre «tenderán puentes» a instituciones como la Real Acadèmia de la Cultura Valenciana o Lo Rat Penat.

Concluida la reunión, la síndica del PSPV en las Cortes, Rebeca Torró, ofreció su punto de vista del encuentro. «Mazón es un presidente que se dedica a abrir conflictos ya superados y a quebrar la convivencia en la sociedad valencianas. Que Mazón cuestione a la AVL es un insulto a los expertos. Esta injerencia política es inaceptable», señaló la socialista.