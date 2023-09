El PSPV-PSOE, tras confirmase los dos últimos casos de violencia de género en la Comunidad Valenciana, en Orihuela y Castellón, ha solicitado a las Cortes Valencianas que convoque, en cumplimiento con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, los minutos de silencio en las Cortes Valencianas para mañana, martes 19, a las 12 del mediodía. Así lo han hecho los socialistas a través de dos documentos registrados por su síndica en el Parlamento autonómico, Rebeca Torró, en los que se pide que se haga constar que estos minutos se guardan por violencia machista. Políticos del PSPV y Compromís ya habían calificado de "vergüenza" la situación del Gobierno valenciano tras el cese del subsecretario de la Conselleria de Justicia, Luis Manuel Martín Domínguez (Vox), después de conocer la titular del departamento, Elisa Núñez, en esta misma jornada que este alto cargo fue condenado por violencia de género en 2011, en una sentencia alcanzada por conformidad.

Desde el PSPV, su secretario general y expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, en su perfil en la red social X (antes Twitter), ha censurado en los últimos días los casos de violencia de género, por lo que ha considerado que “esto ya no es normal” y ha tildado de “vergüenza” la situación. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Barnabé, lamentó que “otra vez un condenado por violencia de género lastra nuestra Comunidad” y urgió al PP a dar explicaciones.

En cuanto a los casos a los que hace referencia el PSPV, el primero es al de una mujer que ha sido asesinada en su domicilio, en una urbanización de Orihuela Costa, a manos de su pareja. Los hechos ocurrieron en la calle Nazaríes, una zona tranquila de plantas bajas y soleada donde muchos extranjeros, en su mayoría jubilados, viven de forma muy tranquila y sin apenas contacto con el exterior. Tanto la fallecida como su pareja, que está bajo custodia, son personas de avanzada edad y extranjeras. Según las informaciones, los hechos se conocieron gracias a un amigo que dio cuenta de lo ocurrido a la Guardia Civil. Un vecino del barrio explicó, en declaraciones a Efe, que la mujer era viuda y que su marido había fallecido hacía unos ocho años.

Castellón

En el segundo caso, el de Castellón, el pasado viernes hallaron el cadáver de una mujer de 54 años junto al de su pareja, un hombre de 52 que se había ahorcado, en un domicilio de la calle La Unión. La Policía Nacional acudió a la casa de la pareja en la capital castellonense tras recibirse un aviso que alertaba de que hacía días que la mujer, enfermera de profesión y quien actualmente desempeñaba su función en el Hospital la Plana de Vila-real, no acudía a su trabajo. La víctima no tenía hijos menores de edad, pero sí una hija mayor de otra relación. Entre la pareja no constaban denuncias previas, aunque el asesino sí tenía antecedentes por violencia de género y contaba con una orden de alejamiento de su exmujer y madre de sus dos hijos.