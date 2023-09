El PSPV-PSOE ha reclamado a Carlos Mazón que transfiera de manera urgente los casi cien millones de euros que debe a los ayuntamientos de la provincia de Alicante al haber vetado su acceso al fondo de cooperación durante su etapa como presidente de la Diputación provincial. Así lo ha expresado el portavoz del PSPV-PSOE en el área de Administración Local en Les Corts, Ramón Abad, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado los recursos presentados por el PP contra este fondo. Un fondo creado por el Consell de Ximo Puig y que ha supuesto una inyección de 400 millones para los municipios de la Comunitat Valenciana con la excepción de los de Alicante que, como consecuencia del veto de Mazón durante su etapa en la Diputación, sólo han recibido la parte de la Generalitat y han dejado de ingresar un total de 95’9 millones en siete años que tenía que abonar la corporación provincial. Ahora esta sentencia supone un varapalo para el veto del PP y de Mazón al Fondo de Cooperación.

“Los tribunales dan un carpetazo a Mazón, que no cuenta ni con el apoyo de las instituciones judiciales y que tiene una deuda histórica con los municipios y, al final, con todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Alicante, a quienes ahora tiene que transferir el dinero que durante años les negó por puro sectarismo”, ha manifestado Abad, quien ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que el actual Consell “garantice el reparto equitativo de fondos entre los municipios y no se repita la situación de agravio financiero entre ayuntamientos según la provincia a la que pertenezcan”

De hecho, según el dirigente socialista, “el Constitucional, con esta decisión, avala la política municipalista desarrollada por el Gobierno de Ximo Puig, que siempre estuvo al lado de los ayuntamientos y que puso en marcha el fondo de cooperación para garantizar la igualdad financiera de los municipios y acabar con el clientelismo y la arbitrariedad que había implantado el PP”.

Abad ha recordado que el Fondo de Cooperación impulsado por el Gobierno de Ximo Puig permitía la distribución de diferentes partidas, a través de las diputaciones provinciales, “de manera plural, abierta y totalmente transparente”, para que los ayuntamientos, “independientemente del color que fueran y atendiendo a criterios objetivos, pudieran contar con fondos suficientes para el desarrollo de proyectos vitales en el municipio”. “Sin embargo, Mazón, como presidente de la Diputación de Alicante, se desvinculó por completo de este fondo, discriminando a todos los municipios de la provincia, y hasta presentó alegaciones que ahora la justicia tumba y que no llegarán a ningún lado”, ha añadido.

“Mazón siempre fue en contra de los propios ayuntamientos sobre los que gobernaba y contra todos los alicantinos y alicantinas y ahora, lo que tiene que hacer es acabar con el agravio y devolver esos cien millones de euros que les adeuda”, ha concluido.