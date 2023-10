La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado este lunes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ha invertido en Alicante más que cualquier otro presidente". "Lamento escuchar una mentira permanente que se repite, como que los Gobiernos del PP invertían más en Alicante, lo cual es una falsedad, porque con Rajoy lo máximo que recibió Alicante fueron 172 millones de euros, frente a los 212 que ha recibido la provincia este año con la última corrección de los Presupuestos", ha comentado Bernabé en declaraciones a periodistas. Así, ha criticado que el PP "no puede ocultar su desgobierno permanente en la Comunidad apelando siempre a Pedro Sánchez", después de que el presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez, haya lamentado este lunes que un nuevo Gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez "volvería a condenar" a la provincia de Alicante al último puesto de inversión por habitante de toda España.

"No se puede ocultar el caos en este inicio de curso, que ha sido lamentable y que ha puesto a la comunidad educativa en alta tensión, hablando de Sánchez, o para no hablar de que en esta ciudad se han perdido ayudas por no trabajarlas", ha enfatizado Bernabé. Al respecto, ha resaltado que el Ejecutivo que preside Sánchez ha puesto en marcha "proyectos que no existían cuando gobernaba el Partido Popular en materia hídrica" y también en inversiones, con la licitación de 105 millones para llevar a cabo un tercer carril entre Orihuela y Crevillent o los 30 millones en otro proyecto para las obras complementarias de la variante de Benissa. "Esto es un suma y sigue", ha destacado Bernabé, que ha sostenido que "nunca se ha invertido tanto como se está invirtiendo ahora", aunque "hace falta más, por supuesto", un hecho del que, ha dicho, "el Gobierno ya ha tomado nota".

"¿Hace falta más? Por supuesto y puedo asegurar que este Gobierno ha tomado nota de la importancia que tiene Alicante en el peso poblacional, en el peso y crecimiento económico. Vamos a seguir trabajando para que así sea. Fuera la demagogia y que se pongan a trabajar", ha sostenido la delegada.