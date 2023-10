El melón para reformar la financiación autonómica no está ni siquiera abierto, sin embargo, cualquier aproximación a su debate evidencia que no será sencillo. El último escollo -referido al más reciente y no al final antes de su desbloqueo- se llama «armonización fiscal», esto es, una homogeneización de los impuestos entre los diferentes territorios que el Gobierno central estudia poner encima de la mesa para evitar la «competencia desleal» entre comunidades y ante el que el Consell mostró ayer su rechazo.

«La competencia fiscal entre las autonomías es sana», defendió ayer la portavoz del ejecutivo autonómico, Ruth Merino. Según publicó este martes El Periódico de España -del mismo grupo que INFORMACIÓN-, el Ministerio de Hacienda estudia vincular la futura reforma de la financiación autonómica a una armonización fiscal con la que frenar la «espiral» de bajadas de impuestos en la que han entrado las autonomías y que fomenta la «competencia desleal». La propuesta no gusta nada en el Ejecutivo autonómico, que ha hecho de la política fiscal una de sus banderas en estos tres meses de gobierno. «Hay que hacer que las autonomías sean más atractivas fiscalmente, no penalizar a quienes bajen impuestos», replicó ayer la responsable de las cuentas públicas valencianas. Merino aseguró que la competencia fiscal entre las autonomías «debe existir», que es «sana» y supone una «prerrogativa» que tienen los gobiernos autonómicos para «legislar sus propios tributos». Entre ellos, están el Impuesto de Sucesiones o el de Patrimonio, dos de los tributos que están en el foco de los ejecutivos autonómicos para sus respectivas bajadas. De hecho, el Consell ya ha bonificado al 99% el de Sucesiones y Donaciones, mientras que Merino aseguró que está en la «hoja de ruta» suprimir el de Patrimonio, actualmente el más alto de España después de que Extremadura eliminara el suyo, aunque sin dar una fecha definida. Estas bajadas impositivas son para el Gobierno central una forma de «competencia desleal» entre autonomías y es lo que pretende frenar incorporando una «armonización fiscal» en la futura reforma de la financiación. Esto supondría fijar una base mínima de impuestos en todas las autonomías para que no haya un desequilibrio entre quienes piden más ingresos por esta vía y luego bajan impuestos. Frente a este planteamiento, Merino recordó que el actual modelo de financiación «ya está vinculado» a una equiparación impositiva de todos los territorios por lo que en caso de que uno de ellos baje impuestos es la propia autonomía la que ha de hacer frente al descenso de ingresos. «Esa penalización ya existe», remarcó. La postura del Consell coincide con la expresada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también se mostró contraria a una armonización fiscal que califica de «catetada» y que, en su opinión, «violenta la Constitución». «Si quieren igualar a todos a la baja, que bajen los impuestos a los autónomos en otras comunidades y ahí empezarán a tener armonización», indicó. Esta es precisamente la propuesta del PP a nivel estatal. Los populares presentaron en el Senado una armonización fiscal a la contra en la que piden suprimir el Impuesto de Sucesiones de todas las comunidades y que sea el Gobierno central el que compense a estas por la recaudación que no se hace. Mazón acudirá al desfile del Día de la Hispanidad en Madrid El president de la Generalitat, Carlos Mazón, asistirá mañana a los actos para celebrar el Día de la Hispanidad en Madrid, incluido el tradicional desfile militar con presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia. Lo hará en calidad de máximo representante de la autonomía, como también lo hizo su predecesor, Ximo Puig, con el Botànic. Es una cita a la que los mandatarios de las autonomías suelen acudir, tanto del PSOE como del PP, y de la que se suelen ausentar los líderes nacionalistas de fuerzas políticas del País Vasco o Cataluña y otros representantes de izquierda.