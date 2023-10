Cumplidos los setenta años, tope máximo que fija la ley, el exconseller Diego Such acaba de jubilarse como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, donde seguía dictando clases aunque ya hace años que trasladó su residencia a València. A principios de los años 90 del siglo pasado, Such dio la sorpresa al incorporarse al nuevo PP comandado por Eduardo Zaplana, del que fue uno de sus principales estrategas, después de años de militancia socialista, en los que llegó a formar parte de la dirección del PSPV como vicesecretario general adjunto en los primeros años de la Transición. Ya en las filas populares, Such encabezó en 1991 la candidatura del PP a la Alcaldía de Alicante, en un enfrentamiento con Ángel Luna que se saldó con un inesperado empate a concejales (doce cada uno), aunque con el PSOE como partido más votado, lo que permitió a Luna alzarse con la vara de mando. Tras un breve paso por el Congreso de los Diputados, en 1995, con la llegada de Eduardo Zaplana al poder en la Generalitat, Such ocupó la conselleria de Industria y Comercio, aunque tras este momento álgido sus relaciones con Zaplana se fueron enfriando. En la segunda legislatura, Such dejó el Consell para presentarse a la Alcaldía de su localidad de nacimiento, La Nucía, que logró alcanzar por mayoría absoluta. Sin embargo, las luchas intestinas le hicieron dimitir antes de terminar la legislatura, en medio de graves acusaciones de su sucesor, y todavía hoy alcalde de la localidad, Bernabé Cano, que llegó a tildarle de "cáncer". Desde aquella dimisión, hace ya 20 años, Such desapareció de la primera línea política, aunque esporádicamente colaboró como asesor externo para diferentes dirigentes del partido. Sus compañeros y discípulos de la UA, entre ellos el actual conseller de Educación, José Antonio Rovira, le homenajearon hace unos días en una cena con motivo de su jubilación académica.