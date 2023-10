Que en este mandato se iba a dar continuidad en la Diputación de Alicante al trabajo hecho durante los últimos cuatro años era algo que estaba previsto. El propio presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ya lo dejó claro en su toma de posesión en julio. Sin embargo, esa continuidad se está llevando hasta las últimas consecuencias. Tanto es así que la disputa que se arrastra desde la anterior etapa, la del Fondo de Cooperación Municipal, sigue monopolizando el debate y los enfrentamientos entre el equipo de gobierno, del Partido Popular, y la oposición de izquierda, formada por el PSPV-PSOE y Compromís, con Vox, de momento, manteniéndose como invitado de piedra en los que son sus primeros meses con representación en la institución provincial. Ni siquiera el hecho de que el Tribunal Constitucional, a finales del pasado mes de septiembre, declarara nulos dos artículos del plan inversor y reconociera la constitucionalidad del resto de los puntos del proyecto impulsado por el Botànic ha evitado que en el Palacio Provincial el foco siga puesto sobre el Fondo de Cooperación. Desde las filas populares defienden que cuentan con el aval judicial para mantener su postura de oposición, mientras que los socialistas siguen denunciando que los municipios de la provincia han dejado de ingresar más de 95 millones en los últimos siete años por la negativa del PP.

El equipo de gobierno considera que la sentencia del Constitucional sobre el Fondo de Cooperación avala la nulidad de los planes sectoriales que están impugnados por la Diputación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 y que fueron aprobados por el Consell. La sentencia del Constitucional que declara nulos dos preceptos lleva a los populares a poner el acento en uno de ellos. «Entendemos que la declaración de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 7 de esa ley, al no crearse el fondo con los mismos criterios de distribución que el fondo estatal, supone un varapalo en sí mismo, no solo a la ley, sino al Gobierno presidido por Ximo Puig y al Consell del Botànic», afirma el presidente de la Diputación, Toni Pérez.

Recursos

En este contexto cabe recordar que la Diputación presentó ante el TSJ de la Comunidad Valenciana sendos recursos por la vía contencioso-adminitrativa contra los acuerdos del Consell por los que se aprobaron los planes de financiación básica para este año y el siguiente. El tribunal decretó la suspensión cautelar de los mismos pero todavía no ha dictado sentencia. «Los argumentos empleados por la Diputación contra estos planes no son exactamente los mismos que se han utilizado en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo popular en el Congreso, pero resulta evidente que, si el tribunal considera inconstitucional los criterios de reparto establecidos por la Generalitat, lo serán también los criterios fijados en los planes sectoriales», alega el dirigente popular.

Otro de los argumentos que emplea el también alcalde de Benidorm es que la relación que mantiene ahora la Diputación con la Generalitat es diametralmente opuesta a la del pasado mandato, ya que el actual jefe del Consell es el anterior presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, que ya se mostró muy beligerante contra el Fondo de Cooperación. «Confiamos en que, con el clima diálogo por el que, ahora sí, apuesta el Consell, se redacte una nueva ley o se modifique la actual, para dar más libertad y mayor participación a las diputaciones y favorecer de verdad a los municipios más pequeños, algo que echábamos en falta con Puig», finaliza Toni Pérez.

Excusas

Por su parte, desde el grupo socialista señalan que los argumentos que emplea el presidente de la Diputación son simples «excusas» para no pagar a los ayuntamientos, señalando, igualmente, que los más perjudicados por esta situación son los de menor población. Esta semana ha ejercido como portavoz en este asunto la diputada santapolera Yolanda Seva. «Toni Pérez pone las típicas excusas de mal pagador. Primero se escondió detrás de no conocer la sentencia y ahora pone pegas para no dar a los municipios lo que les corresponde», ha apuntado Seva, en unas declaraciones que dan continuidad a las pronunciadas por el portavoz socialista, Vicente Arques, tras conocerse la sentencia del Constitucional, cuando manifestó que «lo único que quería el PP era llevarle la contraria al Botànic».

Desde el PSPV reclaman 95 millones para los municipios de la provincia. Este fue el motivo que llevó a buena parte de los principales rostros del socialismo de la provincia a manifestarse durante las Navidades pasadas ante las puertas del Palacio Provincial. Diez meses después, en un nuevo mandato, el Fondo de Cooperación sigue siendo prácticamente el único motivo de conflicto, dejando en segundo plano otras cuestiones relevantes, como la de ejecución de los planes.