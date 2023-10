La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha asegurado que el Gobierno autonómico de la Comunidad ve con optimismo el trasvase Júcar-Vinalopó, subrayando que el agua "no puede suponer una guerra". Así se ha manifestado este martes, justo el mismo día en el que se ha procedido a la firma en Aspe del convenio que permitirá el aporte de más de 270 hectómetros cúbicos para el riego de la provincia de Alicante durante diez años.

Merino ha justificado el optimismo, en el hecho de que en asuntos como los recursos hídricos "hay que llegar a acuerdos basándose en la solidaridad y en criterios técnicos".

Eso es justo lo que el Ejecutivo presidido por Carlos Mazón no ve en el caso del trasvase Tajo-Segura, sobre el que, según la portavoz, el Consell mantiene la postura de siempre. Según sus palabras, "en esta injusticia de recortes continuados nos van a encontrar siempre enfrente, porque lo que queremos son criterios técnicos basados en datos solventes y no solamente políticos, dado que perjudican a un sector muy importante en la Comunidad Valenciana". Merino, en este sentido, asevera que "no vamos a dejar de reivindicar lo que es justo".

Por su parte, el síndic del grupo popular en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina, ha manifestado respecto al trasvase Júcar-Vinalopó que “nos parece muy bueno que los regantes puedan seguir trabajando, disfruten de agua y se reconozca que los trasvases son un método útil para que sobreviva nuestra agricultura. Los socialistas han hecho la vida imposible a los agricultores y hoy se demuestra que los trasvases entre cuencas son buenos y necesarios. El agua es indispensable y hay que hacer caso a los técnicos. Recortar el trasvase en 22 ocasiones en contra de los criterios técnicos supone una traición del socialismo a la Comunidad Valenciana”.