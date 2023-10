Es como ponerse la tirita antes de la herida, pero a la vista de cómo le han ido yendo las cosas a Alicante en materia de inversiones por parte del Estado, no está de menos prevenir. Y es que la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, se ha mostrado abierta a compensar a la provincia desde la Generalitat, en el caso de que vuelva a quedar situada a la cola en los Presupuestos Generales de 2024. Todo en un contexto en el que la portavoz del Consell ha asegurado, en lo que a los Presupuestos autonómicos se refiere, que no recortarán servicios esenciales y que serán más eficientes.

La provincia de Alicante ha sido, un año tras otro, la gran olvidada en los Presupuestos Generales, en una dinámica que tocó fondo este mismo año con unas inversiones de poco más de 160 millones de euros que la relegaban al último puesto a nivel nacional, en lo que suponía la peor cifra de la historia y menos de un tercio de lo que le correspondería por su volumen de población. Esta circunstancia provocó una auténtica tormenta política y la movilización de los empresarios, sindicatos y sociedad civil en general, lo que sirvió para mejorar ligeramente las inversiones durante el proceso de presentación de enmiendas, aunque sin que ello fuese más allá de un ligero maquillaje.

La pregunta que ha surgido este martes tras el pleno celebrado por el Consell son las medidas que este adoptaría si la provincia vuelve a situarse el próximo año en el furgón de cola de los Presupuestos del Estado. Y la respuesta por parte de Ruth Merino, ha sido la de intentar compensar este agravio. El nuevo Gobierno autonómico, de entrada, espera que el problema no se vuelva a repetir, pero si eso fuera así, la consellera asevera que "lo denunciaríamos", al tiempo que se analizarían las necesidades que no va a cubrir el Gobierno de España "para -añade- en la medida de las posibilidades, estar al lado de esta provincia". Aunque matizando, a renglón seguido, que el problema no afecta solo a Alicante, "también al resto, porque de forma habitual no salen beneficiadas de las inversiones del Estado".

Y en este sentido, ha citado una serie de cuestiones que el Ejecutivo de la Comunidad considera imprescindibles, como son la ampliación del Puerto de València, el apoyo al sector cerámico y el agua, algo, esto último, de gran trascendencia para garantizar la continuidad del sector agrícola en el sur de la provincia de Alicante. "Lo cierto -destaca- es que la Comunidad sufre un ninguneo constante por parte del Gobierno de España".

Todo ello, siempre y cuando haya presupuestos a nivel nacional, toda vez que el actual contexto político, en el que todavía se desconoce si Pedro Sánchez podrá reeditar la presidencia o bien habrá que ir de nuevo a elecciones, no es precisamente el mejor escenario para que se aprueben las cuentas. De hecho, cada día que pasa cobra más fuerza la posibilidad de una prórroga.

Por otro lado, el gesto compensatorio hacia la provincia alicantina por parte del Consell seguiría la dinámica emprendida ya por el anterior Ejecutivo del Botànic, cuando trató de desagraviarla a través de los Presupuestos de la Generalitat de 2023 con inversiones por valor de 610 millones de euros, una cifra que, defendieron, suponía el 40% del total de las inversiones territorializadas, por encima del peso poblacional.

Merino, por otro lado, se ha referido al estado actual de la confección de los Presupuestos de la Generalitat, afirmando que se encuentran en la recta final y que se presentarán en "tiempo reglamentario", aunque sin concretar el día, porque todavía trabajan en ellos. Con todo, lo que sí ha asegurado es que no van a recortar en servicios fundamentales, como Sanidad, Educación o Dependencia, y que cada partida se va a ejecutar de una forma más eficiente que hasta ahora. Con todo, también ha advertido de que los recursos "son los que son", y que las cuentas de 2024 serán rigurosas y que habrá que priorizar. En lo que sí que se recortará, enfatiza Merino, es en el "gasto superfluo, duplicidades, gasto político y cosas prescindibles, que no afectan al bienestar de la ciudadanía".