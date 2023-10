El PSOE y Sumar han firmado esta semana un acuerdo de gobierno, aunque falta por despejar la incógnita de lo que harán los independentistas. ¿Habrá Ejecutivo o iremos a repetición electoral?

El mandato que dieron los ciudadanos en las elecciones del 23 de julio es que había que formar un gobierno que representara lo que representa España, esa España plural, esa España donde tiene que primar el diálogo. Además, es especialmente bueno para los valencianos y valencianas que se forme un gobierno de progreso que, hoy por hoy, va a ser el único que les va a poder garantizar que sigamos recuperando y consolidando derechos, que se pueda proteger a las familias trabajadoras y que se puedan corregir las desigualdades. Ya hemos visto después de estos 100 días de gobierno de Mazón que empieza la marca de la casa del PP: recortes y favorecer a los ricos.

Y, en caso de que se acabe formando Gobierno, ¿dónde se ve Pilar Bernabé?

Estoy encantada de ser la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Me siento tremendamente agradecida a Pedro Sánchez por la confianza que depositó en mí. Está siendo una tarea apasionante y, además, no me gustaría perderme ni un minuto de todo lo bueno que le queda por venir a la Comunidad con un gobierno como el de Pedro Sánchez.

¿Y si llegado el caso puede aspirar a algo más?

Puedo asegurar que con esto ya tengo bastante.

El PSOE y Sumar han hecho pivotar el acuerdo sobre una larga lista de medidas sociales. Ahora bien, la amnistía, con el rechazo que despierta en parte de la sociedad y en ciertos sectores de su partido, sigue siendo la clave. ¿De qué lado se sitúa Pilar Bernabé?

El pacto del PSOE y Sumar es un pacto con medidas concretas, que mejoran la vida de las personas, y que van desde las cuestiones sociales y económicas a las infraestructuras y las inversiones, y eso contrasta con las cinco frases inconexas escritas en una servilleta en cuestión de media hora por el PP y Vox. En cuanto al resto, vamos a dejar que vayan dando fruto las negociaciones. Desde luego, mi posición, como delegada del Gobierno y, sobre todo, como militante socialista, es que apoyo todas y cada una de las acciones que está llevando a cabo el secretario general del PSOE para poder conformar gobierno, porque son medidas que responden al diálogo. Nunca ha habido tanta paz social en Cataluña y tanta convivencia como en los últimos años. La mayor fábrica de independentismo se produce cuando gobierna el PP. Por lo tanto, todos aquellos esfuerzos que haga mi secretario general, Pedro Sánchez, para conseguir un gobierno que responda a esa España plural y diversa tendrá mi apoyo.

¿Aunque sea a costa de una amnistía que está despertando tanta contestación social?

¿Dónde se mide la contestación social? ¿En la plaza de Colón, en la Rambla o en España en su conjunto, que ha votado? Prefiero medirla en la España que ha votado.

En alguna ocasión ha dicho que a la Comunidad Valenciana le sientan bien los gobiernos socialistas, pero los Presupuestos Generales del Estado llevan dos años relegando a la provincia a la última posición. ¿A qué responde ese maltrato sistemático?

La provincia de Alicante viene, respecto al resto de provincias, de una situación de desventaja histórica, cronificada y que estaba enquistada, pero lo que es innegable es que el Gobierno que más ha invertido en la provincia de Alicante a través de los Presupuestos Generales del Estado ha sido y sigue siendo el Gobierno de Pedro Sánchez. En los Presupuestos Generales de 2023 hubo una modificación en la votación final para que llegaran a la provincia 210 millones, pero eso sólo es un 0,7% de todo el presupuesto del Gobierno de España para este territorio. Hay una partida territorializada que es la que se midió en ese momento, pero hay muchas más. En los últimos tres meses, en la provincia de Alicante, el Gobierno de España ha licitado 400 millones de euros en infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias e hídricas. Y serán muchos más.

Ya, pero la media por habitante que recibe esta provincia ha sido la más baja durante dos años, el grado de ejecución es muy limitado y las reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras avanzan muy poco...

Ya, pero es que venimos de una situación muy complicada. El Gobierno ha tomado buena nota de la importancia de Alicante y de la necesidad de apostar por esta provincia. Por eso, estamos trabajando de forma tan intensa en infraestructuras que llevaban años atascadas. Por ejemplo, aprobamos hace apenas unas semanas el tercer carril de la A-7 entre Crevillent y Orihuela. Somos conscientes de la necesidad de inversión que tiene esta provincia, hemos tomado nota y la mejor muestra es que en los últimos tres meses hay 400 millones licitados.

Compromís se ha apuntado el tanto de haber introducido en el pacto la conexión ferroviaria con el aeropuerto y la modernización de la línea de Cercanías...

Compromís se puede arrogar lo que quiera, es libre, pero es innegable que quien ha trabajado estos cinco años para que el proyecto de la conexión con el aeropuerto sea una realidad ha sido el Ministerio de Transportes.

Ni siquiera en el acuerdo de gobierno se fijan fechas para esa conexión con el aeropuerto...

La conexión ferroviaria con el aeropuerto no es sólo una cuestión que está en el pacto de gobierno, es que ese proyecto ya está en marcha. La licitación de la variante de Torrellano, que era vital para poder garantizar esa conexión, ya está en marcha, y se está trabajando de forma muy intensa para que esté cuanto antes.

¿Está el trasvase del Tajo-Segura sentenciado?

En la provincia quien cerró el grifo del trasvase fue el Gobierno del PP con Mariano Rajoy, pero es que, si se comparan los últimos cinco años de Gobierno del PP con los últimos cinco años del PSOE, con el PP se trasvasaron algo más de 800 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura y con el Gobierno de Pedro Sánchez, más de 1.320 hectómetros cúbicos, y en unas circunstancias de sequía y de cambio climático más graves. Además, las infraestructuras que se han puesto en marcha para paliar las consecuencias de la falta de agua se han hecho con gobiernos socialistas. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, no había ningún proyecto en infraestructuras hídricas, y en estos años hemos sacado proyectos por valor de 600 millones de euros que se van a licitar en los próximos años, porque, además, van con fondos Next Generation.

Ya, pero el Gobierno ha aprobado un recorte progresivo del trasvase e incluso García-Page ha llegado a anunciar que llevará una proposición a las Cortes de Castilla-La Mancha para acabar con los envíos de recursos hídricos...

Aquí cada uno puede salir y decir la suya, pero, al final, donde hay que centrarse es en los hechos y en los datos. Ahora se han trasvasado 18 hectómetros cúbicos, más de lo que se envió en el último trasvase. Por tanto, no hay unas ansias ideológicas en los trasvases, como le he escuchado decir al presidente de la Generalitat. Los trasvases no se hacen con criterios políticos, sino con criterios técnicos. Si se considera que hay que aumentar el trasvase, como ahora, se aumenta, y no hay ningún problema.

¿Está garantizado el trasvase?

En el Consejo del Agua ya se trató, y hay unos máximos y unos mínimos que hay que cumplir. Para eso también era necesario hacer los planes hidrológicos, que había uno que no estaba, y eso es lo que garantiza el agua, que tiene que ir obligatoriamente por la reutilización y la mejora de las infraestructuras para lograr un mayor aprovechamiento del agua. Y para eso también hay proyectos en los que se está trabajando. Ahora bien, la Comunidad también tiene un grave problema si los gobernantes autonómicos no cambian la dinámica de estar con los brazos cruzados. El Ministerio para la Transición Ecológica ha llamado ya a la puerta de la Generalitat para ponerse a trabajar en infraestructuras que quedan pendientes. En la Vega Baja hay 254 millones de euros que hay que ejecutar para mejoras en infraestructuras hídricas y la directora general del Agua todavía no le ha cogido el teléfono al director general de Medio Ambiente.

También ha entrado en el pacto de gobierno la reforma del modelo de financiación. ¿Por qué ahora sí va a ser la definitiva?

Es muy importante que el futuro Gobierno de Pedro Sánchez que se pueda formar tenga como objetivo abordar la reforma del sistema de financiación, porque es una cuestión necesaria e imprescindible. Los valencianos y valencianas saben que, si ha habido alguien que ha puesto en la agenda política la necesidad de la reforma del sistema de financiación, ha sido Ximo Puig en sus años de president de la Generalitat. Y lo ha hecho de forma leal, pero contundente. En los últimos Presupuestos Generales del Estado y en las transferencias del Estado a la Comunidad Valenciana el incremento con respecto a cuando gobernaba el PP es del 70%.

¿Y es factible el cambio de modelo si se forma Gobierno cuando se prevé una legislatura tensa?

Esa es la voluntad del Gobierno, y es un acuerdo también. De hecho, no es sólo un acuerdo que se haya decidido en las últimas horas, sino que es una cuestión en la que se viene trabajando en los últimos años. Hay que recordar que el Ministerio de Hacienda preparó ya un borrador, y todos los partidos, y el PP especialmente, saben que necesita los suficientes votos en la Cámara para poder ser aprobado.

Sin embargo, ese borrador quedó en un cajón...

Ya, pero es que ese documento tiene que estar trabajado por todas las fuerzas políticas de la Cámara. Lo que le pido al PP es que no haga lo que ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial. El esqueleto estaba encima de la mesa, pero el PP nunca quiso sentarse a debatirlo.

Tras la debacle del 28M se convirtió en la principal voz institucional de los socialistas en la Comunidad. ¿Qué sensaciones quedan pasados cinco meses?

Debacle depende de cómo la midamos. El PSOE ganó en votos y diputados, pero no conseguimos la confianza de la mayoría de los valencianos y valencianas para conformar gobierno. Los partidos que nos acompañaban en el Ejecutivo perdieron muchos votos. Todos sabemos que el 28M la situación mediática y las sensaciones sociales no se estaban pilotando en la Comunidad Valenciana. Salíamos a la calle, y nos hablaban de Txapote. En estos años vamos a tener la posibilidad de demostrar cuál es nuestro modelo, y se va a poder confrontar perfectamente con el modelo al que ya apunta el PP. El PP nos trajo más desigualdad, grandes recortes, menos derechos y una carga reputacional con la sombra de corrupción.

Sin embargo, por más que se votara en clave nacional, a Sánchez le da de momento para poder formar gobierno y a Puig no…

La ultraderecha entró y campó a sus anchas en todos los gobiernos autonómicos, y el 23 de julio los ciudadanos y las ciudadanas lo pararon y dijeron que eso no podía ser. Por eso, el PP, que ha decidido abrazarse de esta manera a la ultraderecha, tendrá que rendir cuentas cada día de lo que hace y de lo que deja de hacer. No se puede afrontar un futuro sensato en esta Comunidad con discursos negacionistas del cambio climático y de la violencia de género. Formaremos Gobierno en España y seremos esa palanca que hará de contrapeso al Consell de los recortes y de mirar hacia otro lado.

En cualquier caso, y más allá de que se votara en clave nacional, ¿en qué falló el PSPV el 28M?

Esa es una parte en la que, como organización y como partido, vamos a ir trabajando. Todo el talento y todas las personas que forman parte de este gran partido que es el PSPV-PSOE, y que han estado en el Consell, en gobiernos municipales, en las diputaciones, y en muchos espacios, ahora están en las agrupaciones y son el principal capital que tiene esta organización. Vamos a trabajar y a seguir demostrando, como hemos demostrado estos ocho años, nuestra capacidad y nuestra solvencia.

Cuando a finales de julio Puig la nombró vicesecretaria general la lectura que se hizo es que esto la situaba en puestos de salida de cara a una posible sucesión. ¿Se ve de secretaria general?

Era un momento en el que había que visibilizar la acción del Gobierno de España en todo el territorio y ligarlo a las siglas del partido que sustenta este Gobierno, que es el PSOE. Por lo tanto, me tomo muy en serio mi responsabilidad con el partido. Es importantísimo que ahora todos los miembros del PSPV trabajemos para vertebrar el territorio, y que toda la acción del Gobierno de España se pueda comunicar.

¿Por dónde deben pasar los liderazgos en esta nueva etapa?

Por suerte, en el PSPV tenemos a un secretario general que tiene un bagaje y una capacidad de liderazgo enorme. Ximo Puig es nuestro secretario general y es la persona más adecuada para que podamos liderar una alternativa de gobierno al PP, porque refleja esa confrontación clara de modelos de gobierno. El PSPV tiene muy buena cantera, gran cantidad de compañeros y compañeras que han estado en todos los ámbitos de gestión, y que pueden liderar, pero no es el momento. Hoy lo importante es formar gobierno y garantizar los derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Ya hay demasiado ruido y confrontación en la calle, el PSPV ha aprendido de otros momentos de su historia, y seguro que no vamos a caer en los mismos errores.