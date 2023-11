Amnistía y financiación. Esos fueron los asuntos estrella de las reuniones que el máximo responsable de la Generalitat, Carlos Mazón, presidió este viernes en Alicante. Primero la del pleno del Consell, y después la de la Plataforma pel Finançament Just. Y es que el acuerdo firmado entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez acaparó todas las miradas, especialmente las del propio Mazón, que por un lado hacía un llamamiento a los diputados de la Comunidad Valenciana a votar en contra de la amnistía, y por otro amenazaba con acudir a los tribunales ante cualquier trato bilateral injusto en lo que a la condonación de la deuda se refiere. Todo ello mientras el líder del PSPV, Ximo Puig, defendía el acuerdo, aseverando que será beneficioso para los ciudadanos de la Comunidad.

El Gobierno autonómico integrado por PP y Vox aprobaba en el pleno celebrado en las instalaciones de Distrito Digital una declaración institucional mostrando, textualmente, el rechazo «firme y enérgico a la intención de acordar una ley de amnistía para los políticos fugados y condenados por los intentos secesionistas ocurridos en Cataluña». En el mismo texto, además, se apela a «la responsabilidad y dignidad de cada uno de los diputados y senadores que representan en las Cortes Generales a la Comunidad Valenciana», para que, se añade, voten «en contra de este ataque al pluralismo político, la unidad, igualdad y justicia en España». Y se va más allá, al advertir que aquellos diputados que voten a favor de una ley de amnistía «serán responsables de una inaudita ruptura de los valores básicos constitucionales».

El propio Carlos Mazón abundó posteriormente en el tema, para señalar que una posible amnistía supondría «dar por liquidados los principios fundamentales de la Constitución del 78», argumentando que «ahora parece que vamos hacia otra cosa, sin haber consultado a los españoles».

En este contexto, el presidente de la Generalitat se refirió a otro de los temas incluidos en el acuerdo entre el PSOE y ERC, como es la condonación del 20% de la deuda a Cataluña. Así, no dudó a la hora de señalar que estaría dispuesto a recurrir a los tribunales «ante cualquier trato bilateral que pueda ocurrir». Y aprovechó para volver a reclamar una financiación justa para la Comunidad, aunque, agregó, sin «extorsionar a nadie, ni amenazar con romper nada, ni jugar en mesas oscuras».

Pero, mientras el Gobierno autonómico no se atreve a hacer un cálculo sobre el impacto que tendría sobre las arcas de la Comunidad una condonación del mismo estilo, sobre la base de que no en todas las autonomías se extrapolará un porcentaje idéntico, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, no dudaba a la hora de señalar que el acuerdo avanza en la dirección correcta y supondrá la condonación de 10.000 millones de euros. Según sus palabras, «gracias a las medidas acordadas, la Comunidad es la autonomía que más dinero se ahorrará, con hasta 1.800 euros por cada ciudadano y ciudadana».

Por su parte, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, reiteró ayer que la Generalitat Valenciana no piensa solicitar la transferencia de la red ferroviaria de Cercanías, como sí lo ha hecho Cataluña, «hasta que no se resuelva la infrafinanciación». Lo que sí se va a pedir es la ejecución del plan de mejora del servicio, que , denuncia, solo se ha ejecutado en un 20%.

Unidad y trabajo serio contra la infrafinanciación

Unidad y trabajo serio para reclamar un nuevo modelo de financiación. Esos son los pilares sobre los que se asienta el trabajo que viene desarrollando la Plataforma pel Finançament Just, que este viernes tenía la ocasión de reunirse por primera vez con un presidente de la Generalitat, en este caso Carlos Mazón. Y el encuentro, además, se desarrolló en Alicante, concretamente en las instalaciones de Distrito Digital, justo después del pleno que el Consell celebraba en este mismo lugar.

Al término del encuentro, Mazón incidió en señalar «el rigor» de la reivindicación del Consell de un nuevo sistema de financiación, basada, según dijo, en «datos, estudios y trabajo bien hecho de expertos que acreditan, sin ningún tipo de rubor, que somos los peor financiados de España».

Al respecto, señaló que esos datos dan fuerza para continuar reclamando una «financiación justa que permita atender adecuadamente los derechos sociales de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunidad».

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, que antes de la reunión había mostrado su desacuerdo con los pactos bilaterales (en referencia al acuerdo entre el PSOE y ERC), pidió centrarse en las soluciones que el Gobierno central debe aportar a la Comunidad. Así, anunció que el próximo 17 de noviembre habrá un encuentro convocado por la plataforma con diputados valencianos en el Congreso y el Senado para reclamarles un apoyo unánime contra la infrafinanciación.

También pidieron apoyo a este acto y unidad la secretaria general de CC OO-PV, Ana García, y de UGT-PV, Ismael Sáez, presentes en la reunión. En la misma línea que el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas, José Chulvi; la diputada en el Congreso de Compromís Àgueda Micó; y el diputado provincial del PP Juan de Dios Navarro. Todos ellos apelaron al sentido de unidad para lograr el cambio de modelo de financiación y la llegada de compensaciones mientras se consigue el acuerdo.