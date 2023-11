Las negociaciones con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez, con el compromiso por parte del PSOE de aplicar una amnistía a los líderes independentistas condenados por el «procés», ha elevado la tensión política hasta límites insospechados. El PP se ha echado a la calle y ha convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia el próximo domingo, al mismo tiempo que se promueven concentraciones ciudadanas, con el respaldo de Vox, en diferentes sedes socialistas, incluida la de Alicante. En este contexto, el presidente del PPCV y jefe del Consell, Carlos Mazón, se ha desmarcado de este tipo de actos ante los partidos, mientras que el líder del PSPV, Ximo Puig, ha instado a los populares a rebajar la tensión. En paralelo, la agrupación socialista de Alicante ha pedido protección policial ante la protesta programada para este miércoles, al tiempo que ha reclamado por escrito al presidente local del PP y alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que desautorice este tipo de actos. El primer edil, por su parte, ha recordado que el acto organizado por el PP fue el de este pasado domingo junto a las Torres de Serrano de València, donde estuvieron Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón anunciando un frente institucional en contra de la amnistía.

En este clima enrarecido, fue precisamente Mazón el que este lunes, durante su visita a la Feria de Turismo Internacional de Londres, señalaba ante los periodistas que no considera «lo más acertado, por muy en contra que se esté», las manifestaciones de ciudadanos junto a las sedes de los partidos políticos, aunque matizando, a continuación, que entiende que «la gente esté muy soliviantada en España y muy indignada con lo que está pasando», en referencia a los acuerdos a los que el PSOE está llegando con los independentistas.

Desde los socialistas, sin embargo, se insta al PP a la «responsabilidad» y la «serenidad». Así, Ximo Puig, en referencia al acto del pasado domingo en València, acusó tanto a Feijóo como a Mazón de «calentar a la sociedad valenciana de manera irresponsable». En este sentido, criticó que «se den argumentos a la extrema derecha», algo que, en su opinión, se convierte finalmente en «amenazas y matonismo».

También en la misma línea, desde el propio PSPV se emitía un comunicado de condena a los «ataques que están sufriendo nuestras sedes a lo largo de toda la geografía nacional», exigiendo «al PP y a sus aliados de la ultraderecha neofascista que condenen» estos actos, que, añaden, cuentan con la presencia de expresidentas autonómicas, en referencia a la participación de Esperanza Aguirre en la concentración de Madrid. Los socialistas, asimismo, lamentan «la deriva populista y reaccionaria» en la que, afirman, han entrado Feijóo y Mazón. «Más decibelios y gritos no van a contribuir a hacer un país mejor, aunque sí puede que logren el objetivo personal de Feijóo de resistir en la calle Génova», concluye el comunicado.

Un argumentario muy parecido al utilizado por el secretario del PSPV en Alicante, Miguel Millana, que este lunes remitía un escrito a Luis Barcala para pedirle que desautorice este tipo de concentraciones, incluida la prevista para este miércoles ante la sede local socialista, que también el viernes sufría pintadas en las que aparecía la palabra «traidores». «Es cierto que el PP no las está convocando, pero con las declaraciones que están realizando sus líderes, empezando por Feijóo y Mazón, no hacen otra cosa que darles alas», lamentó Millana. Y sobre Vox, que a través de su síndica en las Cortes Valencianas, AnaVega, ha mostrado su expreso apoyo a la concentración, el dirigente socialista indicó que «se trata de un partido que está en declive y no le queda otra que montar lío». Las pintadas, apuntó Millana, han sido denunciadas ante la Subdelegación del Gobierno, al tiempo que se ha pedido protección policial para el miércoles.

El escrito tuvo contestación por parte de Barcala, dejando claro que «la manifestación del PP contra la vergonzosa amnistía pactada por Sánchez y el PSOE se produjo el pasado domingo en València, a la que el PP de Alicante convocó a su militancia y acudió». Y advirtió que su partido, tal y como anunció el propio Feijóo, «seguirá convocando y celebrando manifestaciones contra la amnistía que la sociedad española nos está demandando pública y abiertamente».