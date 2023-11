El grupo Compromís en la Diputación de Alicante ha criticado que el PP provincial celebre la suspensión de la tasa turística "mientras sus alcaldes suben impuestos en los municipios donde gobiernan", entre los que ha citado al presidente de la institución provincial y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Además, ha tachado de "poco respetuoso" que Pérez "celebre que desaparezca esta tasa de cobro municipal que solo pagan los turistas y que ha demostrado en todo el mundo ser una herramienta valiosa para los gobiernos locales en busca de un financiamiento más equitativo y sostenible", según ha indicado la coalición valencianista en un comunicado.

Pleno

En este sentido, ha señalado que el propio Pérez, como alcalde de Benidorm, aprobara en el pleno de octubre una subida del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 23 por ciento y de la tasa de basura "en un 70%".

Compromís ha defendido que el proyecto de tasa turística es "más necesario que nunca, en estos momentos en que los gastos municipales aumentan por muchos factores, y los ayuntamientos están viéndose muy limitados presupuestariamente". Al respecto, ha mencionado que "la mayoría de los ayuntamientos" están subiendo distintos impuestos para 2024.

"Son los ayuntamientos del PP los que más están recurriendo a la subida de impuestos municipales. De hecho, entre los municipios gobernados por los diputados del gobierno popular de la Diputación, encontramos subidas muy significativas como las de Benidorm (23% IBI, 70% basura), Benissa, con el diputado de carreteras Arturo Poquet al frente, que ha aumentado un 45% el IBI o un 53% el IVTM", ha relatado la coalición.

En la misma línea, ha señalado que La Nucia, gobernada por el responsable de deportes Bernabé Canó, "ha subido un 37% el impuesto de basura, situando su municipio como el que más paga de toda la Marina Baixa", y ha citado a la portavoz de los populares, Loreto Serrano, que "ha subido en Santa Pola un 20% el IBI y un 20% la recogida de basura".

"La mayoría de los diputados populares han subido impuestos en los pueblos donde gobiernan", ha aseverado Compromís, que considera que esto es "una actitud irresponsable". "El PP quiere que la gente de los pueblos sea la que pague la fiesta del turismo", ha acusado.

Portavoz

El portavoz de la coalición valencianista en la Diputación, Ximo Perles, ha sostenido que no entienden "cómo el PP sigue prefiriendo ahogar a las familias valencianas subiendo impuestos y cargando sobre ellos la presión fiscal, mientras ponen el cartel de 'Welcome to paradise!' a quienes visitan sin pedirles nada a cambio".

"La tasa turística está instalada en todo el mundo y con grandes resultados. Cataluña, esa autonomía que el PP tanto observa, recauda más de 60 millones cada año y Benidorm podría recaudar hasta 16 millones anualmente. Incomprensible que suban impuestos a su pueblo y celebren con poco gusto recaudarlos de los visitantes", ha aseverado Perles.