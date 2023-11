El Fondo de Cooperación Municipal contará en el presupuesto autonómico de 2024 con una aportación de 50 millones de la Generalitat. El Consell ha decidido elevar en 10 millones los recursos del plan inversor, dependientes del área de Presidencia, por lo que la dotación pasará de 40 a 50 millones. El PP señala que esta acción tiene el objetivo de destinar más recursos a la lucha contra la despoblación en la Comunidad Valenciana y dotar de más medios a los municipios más pequeños, siguiendo la misma estrategia que empleaba la Diputación de Alicante con el Plan + Cerca durante el mandato con Carlos Mazón como presidente. Por su parte, desde el PSPV-PSOE se denuncia que el Consell incrementa el Fondo de Cooperación después de que se haya opuesto al modelo que impulsó el Botànic y lamentan que no se hayan fijado los criterios de reparto para los municipios, generando una incertidumbre mayor a la hora de configurar los presupuestos municipales para el próximo año.

La del Fondo de Cooperación ha sido una de las mayores polémicas en los últimos años entre el PP y el PSPV, y supuso un gran enfrentamiento institucional en el pasado mandato entre las administraciones presididas por Mazón y Ximo Puig. A finales de septiembre el Tribunal Constitucional anunció que declaraba nulos dos artículos del plan inversor, uno de ellos al considerar que vulnera el Estatuto de Autonomía al no seguir los mismos criterios que se siguen a nivel estatal. La Diputación tiene impugnados ante el TSJ los planes sectoriales de este programa para los años 2023 y 2024. Por su parte, el PSPV registró una proposición no de ley (PNL) en las Cortes para instar a la Diputación a transferir a los 141 municipios de la provincia los recursos que no les ha destinado con el Fondo de Cooperación. La PNL fue debatida en la sesión del pasado 25 de octubre y acabó siendo rechazada finalmente.

Al margen de haber aumentado en 10 millones los recursos del Fondo de Cooperación, el Consell también ha destinado una partida específica de 4,3 millones en el presupuesto de 2024 para la lucha contra la despoblación. «El presupuesto de Presidencia lleva asociada la defensa del municipalismo. Las administraciones más cercanas merecen afrontar sus retos con solvencia y contar con el apoyo autonómico», afirma la consellera de Hacienda, Ruth Merino. «Nosotros estábamos en contra del proyecto de Puig, que no respetaba la autonomía de las diputaciones, y vamos a cambiar la forma de gestionarlo», añade el secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca.

El aumento en un 25% de los recursos que la Generalitat destina al Fondo de Cooperación no ha pasado desapercibido para el PSPV. Los socialistas cuestionan que, tras la oposición que Mazón ha mostrado al proyecto impulsado por el Botànic, ahora el Consell incremente su partida en 10 millones. «El PP es contradictorio con el municipalismo. Vota en contra de nuestra propuesta y ahora hace esto en el presupuesto», manifiesta el diputado autonómico Ramón Abad, que también denuncia que el hecho de que no se fijen los criterios que se van a seguir para el reparto provoca incertidumbre en los municipios. Ante esto, los populares señalan que el gran problema que están teniendo los ayuntamientos a la hora de confeccionar sus cuentas para 2024 se encuentra en los límites de gasto, al estar el Gobierno central todavía en funciones. Este es el mismo argumento que ha empleado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, con los presupuestos de la institución provincial.

Respecto al Palacio Provincial, precisamente, el PSPV insiste en que debe compensar los cerca de 100 millones que no ha destinado a los municipios de la provincia de Alicante en los últimos años, debido a la negativa del PP a sumarse al proyecto del Botànic.