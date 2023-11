El proyecto de la ley de amnistía registrado por el grupo socialista en el Congreso ofrece pocos reparos desde el punto de vista de la redacción del texto jurídico. Si que deja más incógnitas en lo que respecta a su finalidad, porque se pone en cuestión que su objetivo real sea el de alcanzar la paz social en Cataluña y no busque, verdaderamente, los votos que faltaban para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Así lo consideran los expertos de las universidades de Alicante y Elche consultados por este periódico, que discrepan en torno a si las leyes requieren habilitación constitucional, muestran visiones divididas sobre las limitaciones de las competencias parlamentarias y hablan de los riesgos de «ningunear» al Poder Judicial.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante (UA) Pepe Asensi hace hincapié en que la Constitución no prohíbe las leyes específicas, como la de la amnistía, siempre que no sobrepasen los límites de la Carta Magna, aunque reconoce que entre los juristas hay posturas divergentes en cuanto a esta cuestión. El que fuera senador por el PSOE hasta la pasada legislatura destaca que las leyes son competencia parlamentaria y que, por lo tanto, no requieren de una habilitación previa por parte del Tribunal Constitucional.

Interpretación

«Lo que sí que recae en el tribunal es la interpretación de la Constitución, que sí que considera que es posible recurrir a una amnistía», afirma Asensi. El catedrático de la UA enfatiza en su argumentación que la ley no vulnera ningún derecho y que lo que realmente busca es resolver un problema político, el de Cataluña, dentro del marco constitucional. «El objetivo fundamental es superar la fase de enfrentamiento político y jurídico que se ha producido con el procés», añade.

En una línea similar se pronuncia el profesor de Derecho Constitucional de la UA Manuel Alcaraz, ya que también hace una distinción entre el análisis político y el jurídico. A juicio del que fuera conseller de Compromís, «las críticas que hablan del fin del Estado de Derecho están motivadas por intereses partidistas o ideológicos». Respecto a la amnistía en sí, Alcaraz no ve «ningún problema» jurídico y destaca que ya se han producido otras en episodios previos de la historia de España.

A partir de ahí, el profesor de la UA muestra su preocupación por los pactos políticos que se están produciendo en la actualidad, lamenta la escalada de tensión que se está generando y se pregunta si es mejor pactar con Junts o con Vox. «Se dice que muchos ciudadanos hubieran votado otra cosa si hubieran conocido que iba a llegar la amnistía. Pero seguro que muchos también habrían tomado una elección distinta si hubieran sabido que el PP iba a pactar con la ultraderecha», sentencia.

Por su parte, para la profesora de Ciencia Política de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Victoria Rodríguez la amnistía se contempla desde dos perspectivas: la de los que creen que se ajusta a Derecho y la de los que consideran que, dada la cantidad de personas a las que incluye y el amplio espacio de tiempo que abarca, «se asemeja a un indulto general, prohibido por la Constitución». También valora que se corre el riesgo de «ningunear» al Poder Judicial, por lo que reclama una mayor rigurosidad a la hora de recurrir a una amnistía.

Rodríguez señala que la «generosidad» de la propuesta enciende muchas alarmas y que no se puede comparar con la situación que se vivió en 1977, ya que en aquel momento se venía de la dictadura franquista y la actual Carta Magna no había sido redactada. «Hay quienes sostienen que el Gobierno se está alineando con quienes violaron la Constitución y eso es muy negativo», concluye la profesora de la UMH.

En último lugar, el profesor de Derecho Constitucional del CEU Cardenal Herrera de Elche Miguel López señala que las discrepancias en torno a la amnistía son inherentes al debate jurídico. «Aunque la ley esté bien redactada, las justificaciones que se han dado son débiles, ya que existen muchas dudas de que se busque superar una situación excepcional en Cataluña y no los votos que se necesitan para la investidura», manifiesta el experto.

La situación de alta tensión en Cataluña que se menciona en el texto no se corresponde con ninguno de los razonamientos que sigue habitualmente la doctrina del Tribunal Constitucional, según apunta López. Por último, otros de los aspectos que ponen en evidencia a esta ley, según su valoración, es que se tramite por el procedimiento de urgencia, en lo que cree que es una medida para acortar los plazos del debate.