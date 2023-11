La Diputación creará un nuevo reglamento para acabar con las cesiones a dedo de sus vehículos

La incorporación de nuevos modelos eléctricos ha provocado un aumento de la flota de vehículos de la Diputación de Alicante. Este es uno de los principales motivos que ha llevado a la institución provincial a poner en marcha un inventario sobre sus automóviles. Aprovechando este hecho, los cuatro partidos políticos que tienen actualmente representación en el Palacio Provincial -PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox- han llegado a un acuerdo para crear un nuevo reglamento en el que se establezcan los criterios para fijar la cesión de vehículos a los 141 municipios de la provincia. Con ello, se pretende fomentar la libre concurrencia y eliminar las suspicacias que provoca que estas cesiones sean a dedo.

Uno de los detonantes de esta iniciativa fue una moción llevada al último pleno por parte de Compromís, que contó con el respaldo del PSPV y de Vox. Tras comprometerse el equipo de gobierno a realizar el inventario y el reglamento de cesión, finalmente el portavoz de la coalición valencianista, Ximo Perles, decidió retirar la moción. Otro de los orígenes de esta iniciativa se encuentra en que en septiembre se aprobó la cesión gratuita en propiedad de dos vehículos de la Diputación a los ayuntamientos de Busot y La Canyada, cuyos alcaldes son dos exdiputados del PP, Alejandro Morant y Juan Molina, lo que provocó los murmullos entre el resto de los grupos políticos.

«Vamos a hacer un inventario del parque móvil por la importante renovación que ha habido. Tenemos que ver todas las variables para poner los automóviles a disposición de los municipios: la utilidad, la contaminación, la seguridad...», explica el diputado popular David Aracil, responsable del área de Innovación. «Una vez que sepamos los vehículos con los que contamos, nos tenemos que sentar todos los grupos y fijar los criterios de cesión», añade. Con todo, el propio Aracil asegura que en los últimos cinco años apenas se han dado tres casos de cesión de automóviles a municipios, el ya mencionado del pasado septiembre y otros dos en 2019 y 2022. «No podemos decir que sea algo recurrente y periódico», apostilla el popular. Al margen de esto, en el registro de entrada del parque móvil hay en la actualidad once peticiones de cesión: ocho de municipios de la provincia, todos ellos de pequeño tamaño, dos de asociaciones y una última que procede de un instituto.

Subvenciones

Por su parte, desde Compromís su portavoz afirma que una de las motivaciones que originaron que se llevara la moción al último pleno fue que, mientras que para las subvenciones que concede la Diputación se fijan criterios de objetividad y transparencia, en la cesión de vehículos no se han venido aplicando. «No se había regulado y por eso queremos un protocolo con criterios de objetividad para que todos los municipios puedan dar una segunda vida a los automóviles mientras el parque móvil se va renovando», declara Perles. Con todo, y pese a contar con el apoyo del resto de grupos de la oposición, el representante de los valencianistas decidió retirar la moción. «La presenté porque en el pleno de septiembre pregunté por los vehículos que se han donado a Busot y La Canyada y nadie me contestó. Si la voluntad es hacer un reglamento, nos reuniremos para ello», finaliza el propio Perles.

Al respecto del debate, el diputado socialista Francis Rubio considera que «no es que se estuviera haciendo mal hasta ahora, pero hay que dotar a las actuaciones de la Diputación de transparencia, porque es lo que exige una sociedad cada vez más concienciada y crítica». Por último, la portavoz de Vox, Gema Alemán, apostilla que «es conveniente que se haga un inventario para conocer los vehículos» y pide que se favorezca a los municipios más pequeños.