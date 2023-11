Los sectores económicos de la provincia exigen estabilidad para evitar el frenazo de las inversiones

No puede decirse que la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno haya suscitado entusiasmo entre los diferentes sectores económicos de la provincia de Alicante, sino más bien todo lo contrario, debido a las cesiones del PSOE a las formaciones independentistas. También por la crispación política que se ha generado y que, aseveran, amenaza con ralentizar las inversiones dentro del actual clima de inestabilidad. Y después, por el temor, sobre todo por parte de la industria, a un trato desigual entre las comunidades autónomas que pueda terminar afectando a la competitividad. El turismo también ha mostrado su preocupación por las repercusiones negativas que vaticina para el mercado nacional. En medio de todo esto, las reivindicaciones son unánimes y se centran, aparte de en poner veto a la inestabilidad, en rebajar la presión fiscal, mejorar la financiación y crear las condiciones idóneas para el desarrollo de la actividad económica.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, Joaquín Pérez, se centra en el tema de la incertidumbre y su repercusión sobre las inversiones, al tiempo que reclama «un trato igualitario para todos los territorios». Sobre todo en el caso de la Comunidad Valenciana, que, recuerda, «es a la que más se tiene que compensar por tratarse de la peor financiada».

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), Maite Antón, hace un llamamiento a evitar la crispación, así como a defender los derechos constitucionales, que, subraya, «son el marco que hemos tenido en las décadas de mayor avance económico y, por tanto, social en nuestro país». Y todo ello reclamando «apoyo a la actividad y al crecimiento de nuestras empresas, la simplificación administrativa y la disminución de la carga impositiva».

¿Y qué es lo que opina la industria? La presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Marián Cano, también se centra en el trato desigual que, según sus palabras, se prevé entre comunidades, y en la repercusión que pueda tener sobre las inversiones el clima de inestabilidad. Otra de las cuestiones que le preocupan es el pacto con los independentistas para facilitar el regreso a Cataluña de las empresas que abandonaron este territorio a causa del procés y la afección que ello pueda tener sobre la libre competencia. Reclama, por último «un apoyo decidido a la industria».

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Jorge Ibáñez, no duda a la hora de calificar de «abuso de poder que por siete votos vaya a salir perjudicado todo el país», en referencia al pacto del PSOE con Junts. Y está convencido de que la economía, a nivel general, se va a resentir, así como las inversiones tanto del extranjero como de las propias empresas que operan en territorio nacional. En su opinión, la mejor salida hubiese pasado por una convocatoria de elecciones o, en su defecto, «por un entendimiento entre el PSOE y el PP que, a la vista de cómo están las cosas, se antoja bastante improbable», asevera.

En parecidos términos se expresa el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios Textiles (Ateval), Pepe Serna, quien, tras criticar el pacto alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez, reclama al nuevo Ejecutivo central que «gobierne para todos los españoles, teniendo en cuenta a todas las comunidades autónomas». Y apunta un largo listado de reivindicaciones que pasan, entre otros asuntos, por el apoyo decidido a la industria, que los fondos europeos de recuperación lleguen a las pymes y que la política económica contribuya de manera efectiva a reforzar la competitividad.

Por su lado, el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), José Antonio Pastor, no entra a valorar el tema en términos políticos, aunque se muestra contundente a la hora de señalar que «las empresas lo que necesitan son certidumbres para llevar a cabo su actividad, y la actual coyuntura de inestabilidad no ayuda en absoluto». Así, reclama un contexto que ayude al desarrollo económico y la competitividad.

Muy contrariado se muestra el presidente de la asociación Mármol de Alicante, Luis Horcajuelo, quien reside gran parte del tiempo en Barcelona, y no duda a la hora de acusar a Sánchez de «dejar a la mitad de catalanes como rehenes para conseguir su objetivo de formar Gobierno». En cuanto a las reivindicaciones, señala que «necesitamos un Ejecutivo que otorgue tranquilidad y facilite la iniciativa privada».

Turismo

También hay preocupación en el sector turístico, de vital importancia para la provincia de Alicante. El presidente de la patronal Hosbec, Fede Fuster, destaca que «nos preocupa la inestabilidad, dado que lo que la economía busca es seguridad». Y añade, sobre las posibles repercusiones, que «no creemos que afecte al turismo internacional, pero sí al nacional, en un contexto en el que los costes suben y solo falta una gota para que se desborde el vaso».

Muy vinculada al turismo está la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Alicante (Apeha), cuya presidenta, Mar Valera, opina que, a corto plazo, el actual contexto no va a afectar, «pero -añade- no sabemos que pasará más adelante. Depende de por dónde tiren estos señores». Y reclama las inversiones que le corresponden a la provincia, «porque, si no llegan, salimos perdiendo todos», subraya.

En lo que respecta a la construcción, el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, sin entrar a valorar las condiciones de la investidura, confía en que el Gobierno comience a tomar decisiones y que se cumplan las promesas relacionadas con la construcción de vivienda para los colectivos vulnerables. Eso sí, no esconde su preocupación respecto a que «la Comunidad Valenciana pueda salir perjudicada en materia de competitividad frente a otros territorios con la condonación de la deuda».

Algo similar a lo que opina Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obras Públicas de la Provincia de Alicante (Fopa), quien pide equidad territorial. «No puede haber comunidades con más privilegios, y no me gustaría que la inversión de 100 millones para el Puerto de Valencia pasara a Barcelona en función del acuerdo de investidura», enfatiza.

En materia agrícola, por último, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, destaca que se abre un periodo de incertidumbre que no es positivo para la economía en general. Con todo, señala la necesidad de que se solucione con urgencia la falta de agua, en un contexto de cambio climático que supone toda una amenaza para los cultivos por la falta de lluvia. «El secano -lamenta- ya es prácticamente historia, mientras que para el regadío hace falta que cesen los recortes del trasvase Tajo-Segura y que haya inversiones en infraestructuras». También reclama al Gobierno contundencia en Bruselas «para que los acuerdos de reciprocidad con los países que exportan a la Unión Europea se cumplan».