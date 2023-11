El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha advertido este viernes en Alicante que se han terminado "los tiempos de una Comunidad sumisa" ante el Gobierno y que reivindicará ante el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "todo lo que le corresponde" a los valencianos. Así se ha manifestado el también líder del PPCV, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por qué espera de la legislatura con Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno. Mazón ha defendido que cumplirán con "lo que se merecen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunidad Valenciana". "Los tiempos de una Comunidad sumisa, se han terminado. Los tiempos de una Comunidad que no reivindicaba el agua como tocaba, se han acabado. Los tiempos de una Comunidad que no reivindicaba su financiación, que no reivindicaba asuntos estratégicos como son las inversiones necesarias, en la que se bajaba los brazos ante una provincia como la de Alicante, siendo la 52 de 52 en las inversiones, se han terminado", ha aseverado.

Cambio de modelo Tras visitar una parcela donde se construirá un centro de salud en el PAU II de Alicante, el jefe del Consell valenciano se ha fijado el cambio de modelo de financiación como uno de los retos de la Generalitat y ha sostenido que su administración se pondrá "de pie" para solucionar el agravio. Tras hacer hincapié en que "ya no está (Ximo) Puig como presidente, Mazón ha avisado que "también se han terminado los tiempos del Gobierno más caro de la historia y en la que la presión fiscal era la más alta". En la misma línea, Mazón ha lamentado el "ninguneo" y falta de compromiso del presidente del Gobierno con la provincia e, irónicamente, ha comentado que "es verdad que sí ha sido coherente en algo" y que "no ha mentido cuando ha ninguneado a la Comunidad Valenciana y especialmente a Alicante, en eso no ha variado, simplemente nos ha ninguneado en todo lo que era importante. Ahí ni nos ha mentido, ni ha tenido cambios de opinión, ni ha dicho una cosa y la contraria. Ha sido una constante, una permanente el ninguneo, y de eso ya digo que ya está bien porque la sumisión se ha terminado". Mazón pone fecha al inicio de las obras del centro de salud de PAU 2: mitad de 2024 Interpelado por si considera que Sánchez "se ha equivocado" con sus acuerdos de investidura, Mazón ha ironizado que "la pregunta es cuándo acierta o cuándo está diciendo la verdad". Se ha preguntado si Sánchez "se equivocaba cuando decía que la amnistía era inconstitucional o ahora que dice que es la paz definitiva, o cuando decía que no dormiría a gusto gobernando con Podemos o ahora que ha gobernado con Podemos". Amnistía Del mismo modo, el también líder del PPCV ha cargado contra la amnistía y ha asegurado que los valencianos se niegan "a ser ciudadanos de segunda y a ver cómo se perdona a los que nos ningunean por ahí, a los que nos dicen que somos Paisos Catalans". El presidente de la Generalitat ha explicado que en sus prioridades se encuentran "la sanidad, las políticas sociales, rebajar la presión fiscal sobretodo a los que más lo necesitan, y más inversiones".