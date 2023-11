Es uno de los firmantes del manifiesto en contra de la amnistía que se hizo público un día antes del debate de investidura y que está suscrito por más de 150 exdiputados y exsenadores de todo el espectro político. ¿Por qué?

Porque estoy de acuerdo con lo que se dice. En una situación como la actual, que tu propio partido esté haciendo cosas que me parecen indignas me fuerza a poner mi firma para manifestar que no soy de esos.

¿Y cuáles son sus argumentos para rechazar la amnistía?

Desde el punto de vista legal, no creo que sea inconstitucional, aunque hay opiniones para todos los gustos, pero, desde el punto de vista político, me parece una indignidad. Si todo lo que se hizo no es delictivo, a pesar de que el Tribunal Supremo ha manifestado otra cosa, no se está respetando la división de poderes. Y lo más indigno es que eso se haga por la necesidad de conseguir los votos para ser presidente del Gobierno. No todo vale para ser presidente del Gobierno. Y me llama la atención que la mayor parte de los miembros del PSOE siempre dicen que es peor un gobierno del PP con Vox. Por muchas barbaridades que pudiera hacer el PP en un gobierno de la derecha, siempre se le puede vencer dentro de cuatro años, pero los acuerdos firmados con los independentistas y con el PNV no tienen vuelta atrás. Por no hablar del verificador internacional, que es lo más indignante que se me ocurre, porque es ponernos al nivel del final de una guerra.

¿Le ha podido a Pedro Sánchez su ambición desmedida como dicen sus críticos?

No sé si tiene ambición desmedida, porque le conozco poco, pero, si no la tiene, se le parece mucho.

A las personas del PSOE que se están mostrando en contra de la amnistía les están acusando de ser de derechas. ¿Se ha derechizado Luis Berenguer?

No me preocupa lo más mínimo este tipo de comentarios. Si ser de derechas es defender el Estado de Derecho, la separación de poderes, considerar que lo que se hizo durante todo el procés era delito o defender el principio de caja única en la Seguridad Social, seremos de derechas, pero quienes lo dicen tienen poca credibilidad.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado a decir que «nos han colado una dictadura por la puerta de atrás». ¿Lo comparte?

Ya estamos acostumbrados a las exageraciones de la señora Ayuso, y merecen ser descalificadas.

El PP ha recurrido a Europa para tratar de frenar la amnistía. ¿Tiene posibilidades?

He sido parlamentario europeo, y siempre he visto muy mal tratar de llevar a Europa debates nacionales.

Y, con estos puntos de partida, ¿qué escenarios se abren ahora?

Lo que me llama la atención de todo esto es que determinadas cosas que estaban en el pacto de Junts con el PSOE no aparecen en la proposición de ley de la amnistía. Por tanto, pueden pasar dos cosas: que intenten entrar luego por la vía de enmiendas o, simplemente, me parece que Puigdemont va a considerarse de nuevo engañado, uno más engañado por Sánchez.

Las protestas y los ataques a las sedes del PSOE han sido una constante en los últimos días. ¿Qué puede ocurrir ya pasada la investidura?

Tengo que citar a una señora con la que, obviamente, no coincido en nada y ha estado condenada por corrupción, que es Laura Borràs, y que dijo que lo que era una problema entre catalanes se ha convertido en un problema entre españoles, y es verdad. La tensión que hay en la sociedad española, y quizás en Madrid más que en otros sitios, es tremenda. En su día, me parecieron necesarios los indultos, y, desde entonces, la tensión había disminuido y nadie se acordaba del señor Puigdemont. Ahora lo hemos resucitado, y va a venir en olor de multitudes.

Sin embargo, la propia norma habla de que el objetivo es lograr «la normalización institucional, política y social en Cataluña». ¿Es posible esa normalización con el grado de polarización que se ha alcanzado en la sociedad y con los independentistas pidiendo el referéndum?

El camino sólo es decirle que sí a todo o intentar engañarlo. Me da la sensación de que lo que se pretende es ir capeando la situación durante cuatro años, y dentro de cuatro años ya veremos. Si se acuerda, aunque sea consultivo, el referéndum de independencia, la tensión va a estar en extremos inasumibles.

¿Y es factible ese referéndum con cobertura, además, por parte del Estado?

Lo que dice el papel es que Junts lo va a proponer, pero, a continuación, se dice que habrá un seguimiento, lo cual significa que cada uno seguirá sacando cosas. ¿Se puede poner como condición para votar los presupuestos la convocatoria del referéndum, que tiene que ser, según el artículo 92 de la Constitución, consultivo y convocado por el Estado? No lo sé, me imagino que no, pero también pensaba que no iba a salir adelante la amnistía.

¿Qué ocurrirá con las medidas sociales que ha anunciado el nuevo Gobierno con unas Cortes que van a ser un polvorín?

Creo que va a ser una legislatura difícil y corta. Veremos cómo se desarrolla.

Algún veterano socialista ya ha avisado de que se dará de baja del PSOE cuando se apruebe la ley de amnistía. ¿Puede sentar un precedente?

Yo, por el momento, no me lo he planteado.

¿Cuál es el problema en estos momentos: el exceso o el déficit de ideología?

La derecha se mueve por intereses, y en mis tiempos, o en tiempos de Felipe González, los comités federales duraban varios días, y se discutía de todo. Ahora el comité sólo se reúne para decir amén al jefe, y al discordante se le lamina. La ideología que domina en mi partido es la de que la derecha es mala, que hay que hacer todo lo posible para que no gobierne, y no creo que pasemos de ahí.

¿Qué consecuencias puede tener lo ocurrido para su partido?

Estoy pesimista, pero pueden cambiar mucho las cosas. Lo que deseo es que la sensatez, el análisis, la discusión vuelvan y que el PSOE sea un partido democrático que se ha caracterizado siempre por el debate.