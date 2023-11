Conocidos este lunes los 22 ministros del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la provincia de Alicante se queda sin representación en el núcleo más próximo al presidente. Desde que Pedro Duque saliera del Ejecutivo en julio de 2021 no ha vuelto a haber ningún ministro alicantino o con vinculación con la provincia, y habrá que seguir esperando. La cuota valenciana continúa en manos de Diana Morant, que amplía sus competencias, ya que seguirá al frente de Ciencia e Innovación y añade ahora la cartera de Universidades. Este hecho fue destacado por parte del PSPV-PSOE, mientras que desde la derecha se criticó la falta de peso de los políticos valencianos en el Gobierno de Sánchez.

Varios son los ministros con los que ha contado la provincia desde la llegada de la democracia, algunos de nacimiento y otros afincados en municipios alicantinos o con una relación estrecha con ellos. Junto a Duque, han sido ministros con el PSOE Pedro Solbes, Javier Gómez-Navarro, Bernat Soria yLeire Pajín. Por su parte, con el PP lo han sido Eduardo Zaplana y José Manuel García-Margalló, a los que hay que sumar a Federico García Trillo, que fue cabeza de lista electoral por Alicante pero cuyo origen está en Cartagena. Anteriormente, Luis Gámir fue ministro por UCD.

Tras hacerse pública la identidad de las personas que rodearán a Sánchez, desde el PP se lamentó que no haya una presencia valenciana «destacable» y que no se ocupen carteras «determinantes». El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, indicó que, de la nueva composición del Ejecutivo, «no cabe una valoración extensa, ni profunda, ni importante, ni de ambición, ni de valencianía». El también presidente del PPCV censuró el «ninguneo a la Comunidad Valenciana» y dejó un mensaje para el expresidente de la Generalitat Ximo Puig, que, finalmente, no ha sido ministro pese a que estaba en muchas quinielas. «Imagino que es un día difícil para él y quiero respetar ese hecho», manifestó.

Desde Alicante, el líder provincial del PP y presidente de la Diputación, Toni Pérez, resaltó la «irrelevancia» del PSPV y calificó la composición del Gobierno como una «mala noticia» para la provincia. Toni Pérez argumentó su diagnóstico a través del hecho de que Teresa Ribera siga como vicepresidenta y ministra tras haber «negado el agua y recortado los recursos hídricos». En la misma línea mencionó a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que acusa de mantener «una infrafinanciación clamorosa contra la provincia de Alicante».

Por su parte, desde el PSPV, el portavoz adjunto en las Cortes, Arcadi España, consideró que los valencianos están «muy bien representados» con Diana Morant, ya que amplía competencias, y afirmó que la «agenda valenciana» se va a cumplir. El secretario provincial en Alicante del PSPV, Alejandro Soler, se pronunció en la misma línea respecto a la ministra y apostilló que el Gobierno «será sensible con la agenda valenciana» y, en lo referente a la provincia de Alicante, «tendrá en cuenta la financiación».

La agenda valenciana también es el recurso al que acudió Compromís para valorar al Gobierno de Sánchez. Su síndic en las Cortes, Joan Baldoví, exigió que se cumpla con la reforma del sistema de financiación, las inversiones y la condonación de la deuda. Por último, desde Vox Alicante remitieron a las declaraciones de sus líderes nacionales y autonómicos. En este sentido, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, señaló que el Ejecutivo es «más de lo mismo» y criticó que tenga 22 ministros.