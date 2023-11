Sin grandes acuerdos autonómicos a la vista. El secretario general del PSPV, Ximo Puig, cerró ayer la puerta a la oferta de pactos sobre la agenda valenciana que el president, Carlos Mazón, lanzó este miércoles desde las Cortes al asegurar que la injerencia de Vox en el Consell es incompatible con cualquier tipo de acuerdo con su formación.

El líder de los socialistas valencianos avanzó que su grupo acudirá a cualquier reunión a la que le convoque el jefe del Consell, pero descartó de plano poder alcanzar algún tipo de acuerdo con el PP mientras Mazón no «garantice el respeto a la pluralidad» en el seno de su gabinete.

No nombró expresamente a Vox, pero Puig se refería en todo momento a las actitudes y «políticas ultras» que según él está desplegando el socio del PP en el Consell ante la inacción de Mazón. Acusó a Vox de estar en «rebeldía ante la democracia y el autogobierno» y al president, de darles cobijo con su silencio.

Según Puig, mientras no exista ese compromiso «básico» de respeto a la pluralidad es «imposible que se produzca ningún acuerdo» entre las dos formaciones hegemónicas, ya que «no puede haber ningún pacto que no esté basado en el respeto», algo que según él ahora no se está teniendo hacia la mitad de la población.

«Mazón ha renunciado a representar al 50 % de los valencianos. ¿Cómo un president renuncia a eso y solo representa a PP y Vox? Es una anomalía democrática, las instituciones están por encima de los partidos», sentenció.

«Del lado de la democracia»

El exjefe del Consell señaló que «lo deseable» sería que Mazón expulsara a la extrema derecha del Consell, aunque no pudo ocultar su escepticismo ante este extremo. «Lo puede hacer porque no hay alternativa parlamentaria. Lo debería hacer», apuntó. En todo caso, y ante las escasas posibilidades de que esto pueda ocurrir, Puig señaló que «lo mínimo» para sentarse a negociar grandes pactos es que Mazón «se ponga al lado de la democracia y condene lo que pasa todas las tardes aquí (en referencia a las concentraciones ante las sedes socialistas) o los insultos permanentes».

Puig percutió contra Vox pero tampoco exoneró al PP de la crispación social actual. A los populares les acusa de no imponerse ante su socio e incluso de dejarse influir por sus postulados y actitudes. «La extrema derecha está hegemonizando la batalla cultural. Hay un partido de ultraderecha que está en contra del autogobierno y de los derechos humanos y eso tiene consecuencias», desarrolló el expresident.

El socialista achacó ese dominio del relato de Vox a la «falta de liderazgo» actual en la «derecha democrática» y pidió a Mazón una llamada al orden. «O cambia de posición la extrema derecha, lo que no parece posible, o el president tendrá que apartar a aquellos que no están en el pacto por el autogobierno», añadió.

En el seno de los socialistas todavía hay indignación por el vídeo colgado por el PPCV en redes sociales en el que se señala a los 15 diputados valencianos que votaron en favor de la investidura de Sánchez y que Mazón volvió a defender el miércoles en las Cortes, enmarcándolo en la normalidad. Asimismo, también sigue el enfado por las acusaciones de «banda terrorista» y «golpismo» vertidas ese mismo día por dirigentes de Vox durante el pleno sobre la amnistía.

