En la semana en la que se cumplen 40 años de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), el conseller de Educación, José Antonio Rovira, insistió ayer en su intención de «promocionar» el uso del valenciano en las zonas castellanohablantes para que los jóvenes que viven en ellas «no renuncien a examinarse» de la asignatura de valenciano. «Que aprendan realmente valenciano, que tendrán una titulación. Queremos promocionar el valenciano en zonas castellanohablantes, pero una cosa es promocionarlo y otra imponerlo, y eso no lo vamos a hacer», recalcó.

Rovira, realizó estas declaraciones preguntado por su intención de modificar la Ley de Plurilingüismo aprobada por el anterior Gobierno del Botànic, tras participar en la inauguración del II Encuentro Internacional Renowagro en el Palau de les Arts. Según recordó, la Generalitat trabaja en un borrador de la modificación de la Ley de Plurilingüismo para tenerla «antes del próximo curso».

La oposición: «PP y Vox hablan de libertad de lengua desde el desconocimiento, pues solo hablan castellano»

«Por si acaso no llegábamos, hemos hecho modificaciones en la ley de acompañamiento (a los presupuestos de 2024) para corregir lo que era un grave absurdo: que en las zonas que la ley (d’Ús) declaró castellanohablantes se les obligaba a dar asignaturas troncales en valenciano». «Era una barbaridad», señaló, para subrayar que la LUEV dice que el valenciano «no es su lengua porque son zonas castellanohablantes». Además, advirtió de que «esa imposición de la lengua no trae nada bueno» y ha insistido en que «hay que dialogar y promocionar pero no imponer».

Acuerdo frente a «retrocesos»

Por su parte, los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, reivindicaron la LUEV como «un ejemplo de acuerdo político y social» frente a los «retrocesos» que creen que quiere impulsar el Consell que comparten PPCV y Vox, en alusión a la futura modificación de la Ley de Plurilingüismo. «El castellano nunca ha estado en peligro. Lo que está en peligro es el avance o no del valenciano, pero no del castellano», dijo el líder del PSPV, Ximo Puig. Desde Compromís, su portavoz de Educación en las Cortes, Gerard Fullana, afeó al PP y Vox que hablen de libertad de lengua «desde el desconocimiento» y «digan a los demás cómo hablar cuando solo hablan castellano».

Puig anunció también que el PSPV celebrará en las próximas semanas dos actos en homenaje a los impulsores de la LUEV, una norma que «durante estos 40 años ha sacado el valenciano de la oscuridad».