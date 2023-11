La importancia de la transparencia, la legalidad y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos y la relevancia de la labor de auditoría y control sobre las administraciones de ámbito local y regional. Estas fueron dos de las grandes ideas defendidas por el síndic de comptes Antonio Mira-Perceval durante su intervención en el Foro del Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN. En su alocución dio a conocer algunos de los informes en los que está trabajando actualmente la Sindicatura de Comptes, como uno que se prepara para el próximo año, junto al Tribunal de Cuentas, sobre la implantación que están teniendo las zonas de bajas emisiones (ZBE) a las que obliga la Unión Europea.

Previamente a este trabajo, que está previsto que se publique antes de que acabe el año, llegará otro informe sobre las subvenciones que los ayuntamientos otorgan a los grupos municipales. Mira-Perceval también defendió que la Sindicatura de Comptes recabe información sobre las medidas de ciberseguridad que emplean las administraciones, con el objetivo de que se cumpla el Esquema Nacional de Seguridad, y destacó el alto índice de rendición de cuentas en la Comunidad Valenciana, que se encuentra por encima de los parámetros alcanzados por otras autonomías.

Impacto

El síndic de comptes avanzó que su institución está llevando a cabo una «fiscalización horizontal» junto al Tribunal de Cuentas de los avances que está teniendo la implantación de las ZBE. «Tenemos que velar desde las instituciones de control por el impacto que tiene este proyecto en la vida de los ciudadanos y por la importancia de rebajar las emisiones que se emiten», afirmó Mira-Perceval, que recalcó que la Sindicatra de Comptes está en «contacto con los ayuntamientos» y tendió la mano en todo momento para llevar a cabo una colaboración mutua que contribuya a la mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

En este sentido, invitó a los miembros de las corporaciones, sobre todo a los que tienen responsabilidades por primera vez, desde las elecciones del pasado 28 de mayo, a conocer la web de la institución, en la que podrán encontrar información de sus obligaciones o informes estadísticos que les puedan resultar de utilidad. En esta web aparecerá dentro de poco tiempo el resultado del trabajo de fiscalización que se está ultimando sobre las subvenciones que reciben los grupos municipales. «Existe la sensación de que esas subvenciones se dan y no se exigen cuentas de qué se hace con el dinero. Los plenos tienen que pedir responsabilidades», indicó al respecto.

Informes

Una cuestión que está a caballo entre la labor tradicional de la Sindicatura de Comptes y las nuevas inquietudes de la institución es la de la ciberseguridad. En este sentido, Mira-Perceval defendió que se publiquen informes como el que se dio a conocer en mayo de este año, en el que se reveló que la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Benidorm son las entidades de la Comunidad Valenciana que mejor rendimiento ofrecen en este terreno. También recordó que un ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Xixona lleva años impidiendo que el consistorio rinda sus cuentas convenientemente.

El ponente ofreció una felicitación conjunta por el hecho de que la situación financiera de las administraciones de la Comunidad Valenciana sea ahora mejor que hace unos años. «Es importante que los responsables municipales conozcan la situación de sus ayuntamientos y que se comparen con otros, porque así se mejora», apostilló al respecto. Del mismo modo, se mostró satisfecho por el hecho de que el índice de rendición de cuentas autonómico esté «muy cerca» del 100 %.

Sobre los motivos que han llevado a alcanzar estas cifras, Mira-Perceval destacó dos. El primero es que la Generalitat no paga subvenciones a los ayuntamientos que no rinden cuentas a la Sindicatura de Comptes. El segundo es la capacidad sancionadora de la institución, lo que le permite imponer multas coercitivas, algo que no existe en todas las autonomías, como es el caso de Andalucía, que se encuentra por debajo de la Comunidad Valenciana.