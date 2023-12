La gigafactoría o "el medio folio" del pacto PP-Vox: las referencias valencianas del nuevo libro de Pedro Sánchez

En las 384 páginas que componen 'Tierra firme', el nuevo libro de Pedro Sánchez en el que recoge su experiencia en los últimos cuatro años hasta el día de las elecciones del 23 de julio, solo aparecen tres valencianos con nombres y apellidos: Carlos Mazón, Carlos Flores y Jordi Sevilla. Y a este último lo menciona para citar su libro 'De nuevo socialismo'. A ellos se añaden referencias a la gigafactoría de Sagunt, con aplauso incluido al PP de la Comunitat Valenciana, y, por supuesto, duras críticas al pacto de los 'populares' con Vox.

Pese al tono duro que emplea Sánchez con el PP de manera general y especialmente con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, una de las sorpresas del libro del presidente del Gobierno incluye un reconocimiento a los 'populares' valencianos cuando estos estaban en la oposición. Esto lo hace al hablar de la gigafactoría de Sagunt de la que Sánchez asegura que es "un ejemplo muy gráfico de cómo hemos de hacer esta transición ecológica, y también digital, entre el Estado y la industria".

"Miles de millones de inversión privada han llegado a Sagunt atraídos por la financiación que el proyecto ha obtenido del PERTE del vehículo eléctrico. El hecho de que el PP de la Comunidad Valenciana, entonces en la oposición, garantizara la estabilidad a largo plazo también ha ayudado. Me parece un claro ejemplo de la importancia de una oposición constructiva", señala Sánchez en el libro que ha salido este lunes a la venta.

Pese a la valoración de ese gesto, el dirigente socialista se muestra mucho más crítico al hablar del PPCV y la negociación de su pacto con Vox. De hecho, Sánchez recuerda que este llegó en plena campaña electoral del 23J y que fue el primer acuerdo entre estas dos formaciones después del 28M. "Entretanto comenzaron a constituirse los gobiernos del PP con Vox. El primer pacto relevante conocido fue el de la Comunidad Valenciana", explica el dirigente socialista.

Sobre este, entra en más detalles: "En apenas unas horas el líder territorial de Vox, Carlos Flores, con una condena por violencia machista a sus espaldas, sellaba un acuerdo con Carlos Mazón, el dirigente del PP". "Con una redacción de medio folio que dudosamente hubiera obtenido el aprobado en una clase de secundaria, el PP abrazaba a Vox: los metía hasta la cocina en el Gobierno autonómico", escribe Sánchez sobre el primer esbozo que presentaron los dos partidos tras la primera reunión en las Corts.

De este, además recuerda que a cambio, los 'populares' valencianos "aventaron como un gran logro que el diputado ultra condenado por maltrato psicológico a su exmujer no fuera a estar en las Cortes valencianas, sino en las españolas. Inaceptable". Para Sánchez, "aquel pacto reveló que gobernar con Vox, como hacían ya en Castilla y León, no iba a ser la excepción para el PP, sino la norma. Aquel pacto reveló que gobernar con Vox, como hacían ya en Castilla y León, no iba a ser una excepción para el PP, sino la norma".

Este acuerdo llegó tras el resultado de las elecciones del 28 de mayo, en la que los socialistas perdieron varias autonomías, incluida, la Comunitat Valenciana, de la que Sánchez se acuerda cómo lo vivió. "Aquella noche del 28 de mayo mi equipo más cercano se encontraba en Ferraz. Las noticias del recuento no se presentaban halagüeñas. Begoña y yo seguíamos el recuento del voto municipal y autonómico frente al televisor al mismo tiempo que a mí me llegaba información por teléfono de los datos que se iban conociendo. Perdíamos la Comunidad Valenciana a pesar de obtener más votos que en las anteriores elecciones".

El por qué de la derrota

El presidente del Gobierno aplaude la labor de los dirigentes autonómicos pese a la derrota, aunque no menciona directamente a ninguno. Tampoco a Ximo Puig. "Resultó injusto para muchos de los líderes regionales y locales socialistas que tanto y tan bien habían trabajado"; "la gestión de nuestros presidentes y presidentas autonómicos y de nuestros alcaldes había sido extraordinaria, sobre todo, teniendo en cuenta las adversidades que habíamos afrontado" o "los datos avalaban a nuestros candidatos", son algunas de las referencias sin cita concreta.

Sánchez, además, da una explicación al por qué de esas derrotas. "Le habían dado una connotación tan negativa al término sanchismo que habían logrado dejar en segundo plano la exitosa gestión de los gobiernos socialistas. La manipulación fue casi siempre burda, pero la sobreinformación, los bulos y las mentiras acaban influyendo en las personas no especialmente politizadas y que quizás solo reciben los mensajes más ruidosos", señala en una de las páginas del libro.

"Era difícil para el Partido Socialista rebatir el eslogan de derogar el sanchismo porque yo no me presentaba", defiende Sánchez sobre si debería haber acudido a los medios de comunicación como hizo en la siguiente campaña. A ello, añade además, la división del voto de la izquierda: "Estaba claro que la hiperfragmentación había tenido efectos devastadores sobre el voto progresista, lo que había repercutido negativamente en la posibilidad de seguir al frente de gobiernos muncipales o autonómicos que hasta ese día manteníamos en coalición con ellos".