La Generalitat no va a modificar su ley de Presupuestos de 2024 que ya se tramita en las Cortes -se encuentra en fase de enmiendas- pese a que estas incluyen un desvío de más de 500 millones entre ingresos y gastos. El presidente, Carlos Mazón, lo confirmó ayer en Madrid mientras que PSPV y Compromís le reprocharon en las Cortes la «irresponsabilidad» del ejecutivo autonómico por elaborar unas cuentas con este descuadre que obligará en el futuro a hacer «recortes».

El Ministerio de Hacienda informó el lunes a la Comunidad Valenciana de que recibirá del sistema de financiación 15.254 millones de euros durante el próximo ejercicio, un 13,4 % más que el año previo pero 263 millones menos de los previstos por la Generalitat en sus cuentas. A ello se suma que Hacienda ha fijado el objetivo de déficit en un 0,1 % por el 0,3 % sobre el que el Consell ha cimentado sus cuentas, un desvío de casi 300 millones. En total, 500 millones de descuadre que Mazón ayer rechazó modificar.

El anuncio supone un nuevo órdago al Gobierno central, a quien el jefe del Consell responsabiliza de esa falta de información ya que no había comunicado ambos indicadores hasta el lunes, con las cuentas en su trámite final. «No teníamos ningún tipo de previsión, es inédito; hemos tenido que presupuestar en base a conversaciones informales con la Airef», criticó Mazón, que adelantó su intención de no dar marcha atrás. «Los recortes de Sánchez no se van a aplicar cuando vienen tarde, mal y con irresponsabilidad», expresó.

El mantenimiento de estas cuentas le granjearon la crítica de la oposición que le devolvieron el calificativo de «irresponsabilidad». PSPV y Compromís lamentaron que PP y Vox vayan a aprobar la próxima semana en las Cortes unas cuentas que «no cuadran», «nacen muertas» y adolecen de «rigurosidad». «Están condenados a los recortes», indicó el portavoz de Hacienda de los socialistas, José Muñoz. «Si quieren ser rigurosos, deberían coger estos presupuestos y devolverlos al Consell», señaló la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas.

El diputado socialista apuntó que el Consell ya sabía que el déficit sería del 0,1 % desde octubre porque así lo había enviado el Gobierno en el plan de estabilidad a Bruselas mientras que la portavoz valencianista ahondó en esta idea al señalar que la mayoría de las autonomías habían fijado antes del lunes su déficit en el 0,1 % por el 0,3 % de la valenciana.

PSPV y PP pactan pedir la condonación de la deuda

PSPV y PP pactaron ayer una enmienda para los presupuestos de la Generalitat. No afectará a ninguna cantidad, pero populares y socialistas acordaron incluir entre los objetivos de la Conselleria de Hacienda «el apoyo en la negociación, cálculo y metodología para la determinación del importe de la justa condonación de la deuda histórica». A esta se opuso Vox, socios de los populares, que rechazan la «barra libre» donde «cada barón territorial mira su ombligo». El pacto de esta enmienda fue casi una excepción tras debatir cuatro secciones de los presupuestos.