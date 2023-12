Su último libro se titula Carrero, 50 años de un magnicidio maldito. ¿No son todos los magnicidios malditos?

Si comparamos el atentado de Carrero con el de Prim en 1870, son muy similares. En aquel momento, como había grandes primeros espadas implicados en el magnicidio, todo acabó como en la investigación sobre Carrero: con páginas en blanco y con borrones, con una gran presión sobre los jueces, y con una desidia total por parte del poder político. No les interesaba descubrir la verdad. Es un magnicidio maldito porque la familia no ha tenido la oportunidad de saber quiénes estaban detrás.

Vuelve a revisitar el magnicidio. ¿Qué aporta esta obra medio siglo después de la muerte de Carrero?

ETA reivindica el atentado desde el primer día, pero lo que aporto es una variante muy importante que tampoco a nadie le interesó investigar, que es cómo ETA se hace con la información de la vida cotidiana de Carrero y cómo en el sumario aparecen los nombres de las personas que estaban detrás de esa conspiración, por ejemplo, disidentes del PCE, como Eva Forest y Alfonso Sastre, que son los que contactan con un personaje que destaco en mi libro y doy nuevos datos sobre él: Ugalde Aguirresarobe, alias Kaskazuri, y que es el que hace de puente entre La Sombra y Argala. A Kaskazuri nunca lo detuvieron ni lo interrogaron, y nunca se preocuparon por saber quién era La Sombra. Se podían haber llevado una sorpresa, porque estaba situado dentro del régimen. Después, reproduzco nuevos documentos desclasificados de Estados Unidos en los que se ve que no estaban a favor de que Carrero estuviera al frente del Gobierno.

Mantiene que La Sombra es quien proporcionó la información a los etarras en el hotel Mindanao. ¿Sabremos algún día quién fue?

Algunos historiadores dicen que La Sombra puede o no existir. Yo estuve dos días con Wilson en Vitoria en 2001. Cuando digo que La Sombra era una persona de unos 35 años, de más de 1,70 metros de altura, que llevaba el pelo engominado y vestía muy bien es porque Wilson estuvo en esa reunión del hotel Mindanao de Madrid y es quien lo identifica y hace ese perfil. No sabemos quién es, pero, en el caso Watergate, Garganta Profunda dio la cara poco antes de morir. A ver qué pasa ahora, con el 50 aniversario, pero existió, porque lo reconoce ETA, lo reconoce el entorno de Forest y Sastre, y fue un personaje clave para poder llevar a cabo el atentado.

¿Cómo se explica que un comando que cometió varias torpezas matara al presidente del Gobierno en pleno franquismo?

No se puede explicar el atentado en Madrid en esas fechas sin una cobertura y sin alguien que le marcara el camino a ETA, sin alguien que le buscara incluso el sótano de la calle Claudia Coello. De hecho, nos encontramos que una banda con personas que no eran veteranas estuvieron un año en Madrid preparando un atentado; haciendo un sótano en la zona más vigilada de Madrid, a 100 metros de la Embajada americana, coincidiendo con el viaje de Kissinger; comprando y alquilando una docena de pisos, haciendo prácticas de tiro en Madrid, asaltando una armería y una oficina del DNI... Incluso se les dispara la pistola en uno de los pisos donde vivían, se dejan un arma en la barra de un bar, reúnen al comité ejecutivo de ETA en un piso de Getafe y asisten casi 20 dirigentes... Todo aquello era impensable, porque yo estaba estudiando en Madrid en ese momento.

¿Qué papel jugó el régimen?

A Carrero, sus enemigos de El Pardo y de la ultraderecha falangista le imponen a Arias Navarro como ministro de la Gobernación, que es quien debe darle la protección.

Sin embargo, los servicios secretos sí dependían de Carrero...

En 1972 se crea el Seced, los servicios secretos de Carrero, pero al régimen en aquellos momentos lo que le preocupaba eran los estudiantes universitarios, los curas rojos, los sindicalistas y la masonería. A ETA la despreciaban. Tampoco podemos decir que Carrero tuviera una guardia pretoriana formada por un gran ejército de espías y, además, se dedicaban sobre todo a investigar temas de faldas y otras historias que afectaban al marqués de Villaverde o a otros ministros. El único que tenía capacidad para investigar a ETA era el comisario Sainz. Él sí mandaba a Madrid los correos, incluso avisando que había un comando de ETA en Madrid preparando algo gordo, y nadie hizo nada. Eso lo que da a entender es que Carrero molestaba a sus enemigos políticos dentro del régimen y a Estados Unidos.

No obstante, descarta que Estados Unidos tuviera una intervención directa...

No, la CIA no tiene una participación directa. Nadie tiene una actuación directa, dejan hacer. El Gobierno de Estados Unidos sí tenía claro que Carrero era el responsable de negociar la renovación del tratado armamentístico y que se oponía a las condiciones que ponían los americanos, y después Carrero se opuso a que utilizaran las bases en suelo español para reponer armamento o incluso abastecer de combustible a los aviones, coincidiendo con la guerra de Yom Kipur. Había tensión, y eso se escenificó en el encuentro de Kissinger con Carrero.

El propio Franco dijo, sólo unos días después del atentado, que «no hay mal que por bien no venga». Si tuviera que mojarse, ¿quién diría que ganó más con el atentado?

Los primeros que más se benefician son los que están en el ala derecha y enfrentados a Carrero. Carrero y los falangistas no se podían ni ver. Sin embargo, España tenía ya una hoja de ruta y un final conocido, que era la Transición. La democracia se ve beneficiada con la muerte de Carrero y, sobre todo, los beneficiados son los que están mandando en España desde enero de 1974 hasta la muerte de Franco. La menos beneficiada es la banda terrorista que, hasta 1977, con la amnistía, no tuvo ningún beneficio.

¿Por qué es tan complicado acceder a documentos reservados en España?

Lo de este país es una vergüenza. Tenemos una Ley de Secretos Oficiales de 1968 y, desde entonces, se han desclasificado ocho documentos, la mayoría por decisiones judiciales, y no hay distinción entre gobiernos socialistas y populares.

¿A qué atribuye esta falta de transparencia?

Dentro del Estado español ha habido un tutelaje por parte de los servicios secretos, los gobiernos que han ido sucediéndose han ido asumiendo lo que venía del pasado y a nadie le ha interesado que se conozca la verdad.

¿Por qué las nuevas generaciones no saben lo que significó la Transición o quién fue Carrero?

No se ha hecho una política educativa para que la gente conozca lo que nos ha costado llegar a la democracia. Por eso, muchas veces, cuando he escuchado hablar con tanta ligereza a dirigentes de Podemos criticando el modo en el que se había conseguido la Transición... Ellos han vivido con becas, han conocido una España estable, pero en mi época en la Universidad había que correr delante de los caballos. La Transición no nos la regalaron, la conquistó el pueblo español.

Y, medio siglo después, ¿en qué punto nos encontramos?

Ha habido momentos de tensión importantes, como el 23F, el atentado de la calle Atocha o los atentados de ETA, pero había unas líneas rojas que no se habían cruzado nunca. Ningún presidente había cruzado la línea roja de convertir a Bildu o a los independentistas catalanes en socios de gobierno para conseguir la investidura.