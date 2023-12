La Generalitat ha reclamado el pago de la sanción de 16.801,7 euros impuesta en el año 2020 por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana a la empresa castellonense Comunicació dels Ports SA, propiedad de Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, por pactar precios con otras firmas en un concurso. La resolución ha sido adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara esta multa el pasado mes de marzo.

La sanción impuesta por el organismo dependiente de la propia Generalitat se basaba en que la empresa había concurrido junto a otras tres mercantiles del mismo sector con ofertas prácticamente idénticas a una licitación para un servicio de recursos audiovisuales de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana. Competencia, en concreto, sancionaba a la firma del hermano de Ximo Puig con 16.801 euros, a Canal Maestrat y Kriol Produccions solidariamente con 26.103 euros; y a Visualiza con 3.337 euros.

En su resolución, la comisión acordó también remitir lo sucedido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, solicitar a las empresas infractoras que en el futuro se abstuvieran de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada. De igual forma, se instaba a la Conselleria de Economía a vigilar el cumplimiento íntegro de esta resolución.

La licitación de estas «corresponsalías» se publicó en enero de 2019, con un contrato dividido en doce lotes, cada uno de ellos referidos a una o varias comarcas limítrofes para dar cobertura a toda la Comunidad, y según la resolución de Competencia, las empresas disponían de información del concurso con carácter previo a su publicación y de los términos que iba a contener.

Así las cosas, las cuatro firmas presentaron sus ofertas el mismo día 12 de febrero, con precios idénticos en los cuatro conceptos, según aseveró la comisión, que cuestionó la independencia o autonomía real de las ofertas planteadas a la licitación. Es por ello por lo que se apreció un reparto de mercado mediante lo que, se definió, la «presentación coordinada de ofertas idénticas, que pueden calificarse jurídicamente como cárter».

Pues bien, esta multa fue recurrida por la mercantil de Francis Puig y, finalmente, el pasado 13 de marzo era la sección cuarta de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la que emitió una sentencia por medio de la cual confirmaba la sanción. La sala, en concreto, ratificaba las apreciaciones de Competencia, señalando que en este caso medió «una conducta competitiva denominada cártel, que implica un acuerdo entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado para alcanzar los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores».

Según hacían constar los magistrados, «las cuatro empresas expedientadas utilizaron cuatro tipos o modelos de ofertas con precios idénticos en los cuatro conceptos de preferencias que se empleaban para la adjudicación».

La sala, en este sentido, desestimaba todos los motivos alegados por la firma sancionada en su recurso contra la resolución administrativa.

Así las cosas, y una vez conocida la resolución emitida por el TSJ, de nuevo el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente de la Dirección General de Economía, ha puesto en marcha la maquinaria para cobrar la sanción que se interpuso hace ahora tres años.

De hecho, se le ha remitido a los responsables de Comunicación Els Ports SA un escrito por medio del cual se les informa de que, tras tener constancia de la sentencia, se va a proceder a la recaudación de la multa de 16.801,7 euros impuesta en su momento.

Esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto Francis Puig en los últimos tiempos, dado que el pasado mes de julio la Intervención de la Generalitat detectó que sus empresas y las de sus socios, los hermanos Adell Bover, no justificaron correctamente 67.504 euros en subvenciones concedidas entre 2015 y 2018. Esta cantidad no supera los 120.000 euros, límite a partir del cual las irregularidades se convierten en delito de fraude de subvenciones, pese a lo cual el informe pericial fue remitido al juzgado.

Todas estas polémicas fueron utilizadas por los partidos de la oposición para intentar desgastar a Ximo Puig durante su mandato como presidente de la Generalitat Valenciana.