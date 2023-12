Aplausos, choques de manos, abrazos y diputados en pie. PP y Vox aprobaron ayer los presupuestos para 2024, los primeros del Consell que preside Carlos Mazón. Los 52 votos de los dos partidos que componen el Ejecutivo autonómico superaron los 46 en contra de PSPV y Compromís y validaron unas cuentas que, además de crecer un 4,5 % respecto a las últimas del Botànic, sirven de argamasa para la coalición frente al choque que estos dos partidos tienen a nivel estatal y de pulso con el Gobierno de España por el límite del déficit.

El Ejecutivo de Mazón superó ayer sin sobresaltos una prueba que, más allá de la votación definitiva no está exenta de riesgo, de ahí su «satisfacción». «El cambio se pone en marcha ahora también en los Presupuestos», expresó el jefe del Consell junto a la responsable de Hacienda, Ruth Merino, a quien buscó nada más terminar la votación para felicitarle por el trabajo. El montante total asciende hasta los 29.732 millones de euros, «un presupuesto récord en inversión social», remarcó.

La celebración de los dirigentes populares y voxistas sobre el parqué del hemiciclo va mucho más allá de imprimir una cifra sobre un proyecto financiero. Los presupuestos son la norma que marca las líneas de la acción política de un gobierno, y PP y Vox la han sacado adelante sin apenas rasguños blindándose de la ruptura de ambas formaciones en Madrid o las dificultades que se han vivido en otros territorios.

Ni durante la negociación en el seno del Ejecutivo ni posteriormente en su tramitación parlamentaria se han evidenciado tensiones entre los dos partidos. O si las ha habido, las han sabido esconder, algo de lo que presumieron los socios. «Estos presupuestos se han aprobado sin ningún contratiempo», reivindicó el síndic del PPCV, Miguel Barrachina, contraponiendo esto con lo que, dijo, había ido ocurriendo en el Botànic y dando las gracias a la homóloga de Vox, Ana Vega.

Desajuste de 500 millones

«Esto es solamente el principio», añadió la portavoz voxista, quien hizo una intervención a modo de despedida ya que su cargo pasará a ejercerlo su compañero José María Llanos. Ambos grupos presentaron conjuntamente más de un centenar de enmiendas. Sobre las más de 3.000 que ha propuesto la oposición, PP y Vox solo se han dividido en una decena de votaciones.

Las líneas presupuestarias no solo han servido para apretar filas, sino también para remarcar el choque del Consell con el Gobierno central. Pese a que el Ministerio de Hacienda haya situado el déficit en el 0,1 %, PP y Vox sacaron adelante ayer unos presupuestos con un descuadre del 0,3 %, es decir, dos décimas más, una diferencia de 290 millones, desobedeciendo la orden dada por el departamento de María Jesús Montero.

A ellas se añade la previsión de recibir 200 millones de euros más del Estado de los que finalmente el Gobierno central enviará a través del sistema de financiación. Este descuadre podría llegar a los 500 millones, pero los socios del Ejecutivo negaron modificar el proyecto. Es más, reprocharon a Sánchez el «boicot informativo» y querer «cargar sobre las espaldas de las autonomías sus pactos con el independentismo». Mientras, la oposición critica que el descuadre traerá recortes.

PSPV y Compromís cargan contra unos «presupuestos negacionistas»

Todavía estaban con la celebración por la aprobación de las cuentas los diputados de PP y Vox cuando comenzó a intervenir la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas. «Siento romper el momento emotivo», señaló antes de comenzar a cargar contra los presupuestos que acababan de salir adelante calificándolos de «negacionistas», «sectaristas» y «contradictorios».

PSPV y Compromís votaron en contra de los presupuestos, pero los 46 votos que representan la bancada de la izquierda hoy son minoritarios frente a los 53 de PP y Vox. «Estas cuentas dan la espalda al pueblo valenciano» y son generadores de un «infierno social», añadió en su crítica la portavoz valencianista al tiempo que acusó al PP y Vox de no ser un gobierno responsable ni abierto al diálogo.

También mostró su disconformidad con el proyecto financiero José Muñoz, síndic del PSPV. Del presupuesto señaló que es «injusto» y «malo» para la Comunidad Valenciana porque beneficia solo a «una minoría minoritaria»; cuenta con unos «ingresos fantasma que no se van a concretar», están abocados «a los recortes» y supondrán un incremento de la deuda. No obstante, el dirigente socialista añadió que no solamente votaban en contra por los presupuestos sino «por el conjunto de la situación política que vive la Comunitat Valenciana». En este sentido, recordó el «asedio» a las sedes socialistas y cargó contra el «golpe» del vicepresidente Barrera al diputado José Chulvi el día anterior. «Es una línea muy peligrosa», agregó.

Asimismo, Muñoz arengó a los suyos. Dijo que el actual Consell es un «paréntesis negro», que la diferencia entre bloques fue mínima el pasado 28M y que el trabajo del grupo parlamentario «son el principio del futuro progresista». «Tornarem», terminó.