Impás de espera en el proceso sucesorio de Ximo Puig al frente del PSPV. Los posibles aspirantes toman posiciones, pero aguardan, no sin tensión, el pistoletazo de salida del juez para echar a correr. Los nombres están encima de la mesa desde hace semanas, pero nadie quiere ser el primero en moverse y oficializar su candidatura a la secretaría general de los socialistas valencianos, porque una salida nula conlleva la descalificación directa. De momento, todo está en pausa.

La terna parece clara a estas alturas y es la compuesta por la ministra de Ciencia, Diana Morant, y los secretarios provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, respectivamente. Los dos últimos han expresado su voluntad de mantenerse a la expectativa y no se prevé movimiento formal alguno hasta ya 2024.

La ficha que parece llamada a desencadenar el resto de acontecimientos es la de Diana Morant. La exalcaldesa de Gandia guarda un prudente silencio sobre su posible paso al frente para relevar a Puig en la secretaría general del PSPV, pero muchos ojos, incluidos los de Bielsa y Soler, se posan sobre ella.

Su permanencia en el Consejo de Ministros y las visitas recientes de Santos Cerdán se interpretan como síntomas de que ella es la apuesta de consenso de Ferraz (es decir, de Pedro Sánchez) y Puig. En ella se han posado todas las miradas para que pueda ser capaz, llegado el momento, de aglutinar corrientes y evitar enfrentamientos abiertos entre familias. Es un punto al que se le otorga importancia en el entorno de la ministra, ya que ahuyentaría la imagen de que es una candidata impuesta.

Pero Diana Morant sigue quieta. No se mueve y en la dirección del partido no prevén que lo haga, como mínimo, hasta el próximo comité nacional, convocado el 8 de enero, apuntan fuentes de la organización política. De este cónclave saldrá la convocatoria oficial del congreso extraordinario en el que se nombrará al relevo de Puig, por lo que, de amoldarse a estos tiempos, estaría cumpliendo con la tradición no escrita de no adelantarse al protocolo oficial, algo que en el partido se ve con buenos ojos.

Esa quietud alcanza también a Bielsa y Soler. La teoría política les recomienda, como aspirantes alternativos, esperar. Si al final hay pacto, cuanto más tarden en entregar su brazo, más poder orgánico y de influencia conseguirán. Para los sectores críticos, que Morant se demore en aclarar sus intenciones da a entender que no observa una mayoría clara.

Ante el inmovilismo formal de los implicados, las piezas locales pueden actuar de catalizador. Está por ver la posición que adoptan los sectores próximos a cada posible aspirante, compuestos en su mayoría por alcaldes, que podrían empujar a estos a arriesgar y dar un paso al frente al considerar que ha llegado su momento.

Lo que sí ha empezado son los encuentros, cenas y reuniones de distintas posibles candidaturas en las «casas del pueblo socialistas» -como se conocen las sedes locales y comarcales- en las que estas toman el pulso a la militancia y empiezan a fijar posiciones. En l’Horta Nord y València ya se han producido movimientos informales de esta naturaleza.

Puig defiende la quita de la deuda e insta al PP a «ponerse de acuerdo»

El expresident y senador socialista, Ximo Puig, defendió ayer en la Cámara Alta que el cambio del sistema de financiación autonómica es inexcusable en esta legislatura. Según expuso el líder del PSPV, «se abre una oportunidad» para llegar a ese consenso que, puntualizó, solo se conseguirá «hablando». El pleno del Senado, controlado por el PP, instó al Gobierno a renunciar a cualquier negociación bilateral de deuda o financiación con alguna de las autonomías, en referencia a Cataluña.

Los populares impusieron su mayoría y sacaron adelante la iniciativa, pero Puig defendió en su intervención que esa condonación de la deuda es extensible a todos los territorios, beneficiosa para las cajas públicas de las autonomías y solicitó al PP «ponerse de acuerdo».

El líder de los socialistas valencianos aseguró que «la quita de deuda tendrá en cuenta la infrafinanciación y las consecuencias de la pandemia» y preguntó a los dirigentes del PP «cuál es su modelo Madrid, Andalucía o ninguno». «No pueden ni quieren ponerse de acuerdo», les afeó. Puig también señaló que el problema del PP es que «no acepta el resultado de las elecciones» y le pidió asumir la derrota. «A mí hay gobiernos que no me gustan, el que menos el mío, que tiene a la extrema derecha y a un vicepresidente que intentó agredir a un diputado, y no nos hemos manifestado», dijo.