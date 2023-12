La portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha lamentado hoy que el PSPV “esté más preocupado de boicotearse a sí mismo por sus líos internos que de mejorar la vida de los alicantinos”. “Le pido a Vicente Arques que deje de un lado los embrollos internos de su partido si realmente ha venido a la Diputación a intentar trabajar por los alicantinos”, ha señalado.

“La esquizofrenia política del PSPV se agrava cada día. Ahora están centrados en hacerse la guerra a sí mismos, y el Grupo Socialista en la Diputación echa por tierra acuerdos alcanzados con exdirigentes socialistas que para ellos mismos eran prioritarios hace solo unos meses”, ha dicho Serna.

Críticas

La portavoz del Grupo Popular en la institución provincial ha respondido así a las críticas del portavoz del PSPV en la Diputacióin, Vicente Arques, sobre los acuerdos a los que llegó la institución con exdirigentes socialistas. “Arques critica el gran trabajo que hizo esta Diputación para sufragar proyectos necesarios como un Palacio de Congresos para Elche. Menos mal que en la Diputación sigue gobernando el PP y que en Elche y en la Generalitat Valenciana tenemos al frente a dirigentes que saben poner a la altura a la tercera ciudad más importante en población de la Comunitat Valenciana y la segunda de toda la provincia de Alicante”, ha añadido.

Así, Serna ha recordado que Arques “critica proyectos que los propios socialistas tildaban de prioritarios hace unos meses”. “Ya no se acuerdan de las prisas que le metía el PSPV a esta institución para que agilizara los trámites para el Palacio de Congresos de Elche. Era una prioridad que la Diputación hiciera su parte, como así se pactó con el PSPV de Elche y con Carlos González, y unos meses después esto no les gusta”, ha destacado.

“El PSPV está perdiendo los papeles. O no quieren acabar con el ninguneo del Gobierno de Sánchez y de Puig a ciudades tan relevantes en toda España como Alicante, Benidorm o Elche o no quieren que Elche sea una ciudad de primera con un Palacio de Congresos de primera”, ha cuestionado Serna. Al tiempo, ha añadido que Puig “compró, además de otros edificios, el Palacio del Marqués de Rafal en Orihuela y no recuerdo a Arques decir que eran una agencia inmobiliaria”, ha recordado.

Ana Serna ha afirmado que “la prioridad de la Diputación son los pueblos pequeños y eso lo demostramos cada día. Pero si Sánchez y Puig hubieran luchado por la provincia y no la hubieran maltratado dejándola sin inversiones no estaríamos trabajando en la Diputación por obras básicas y necesarias para municipios más grandes”, ha zanjado.

Plan + Cerca

Así, ha invitado a Arques y a toda la bancada socialista a repasar el Plan +Cerca “para comprobar qué porcentaje de inversiones se llevan los municipios más pequeños”. “Es incuestionable el esfuerzo inversor que esta Diputacion ha hecho y hace por sus pueblos. Ese cuento de que la Diputación se olvida de los municipios más pequeños ya no cuela y no se lo cree nadie”, ha dicho