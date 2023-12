«No nos van a dividir». Lo adelantó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la resaca del primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la legislatura, celebrado la pasada semana, y donde el Gobierno trasladó a las comunidades autónomas las bases de la senda de estabilidad presupuestaria que tendrán que cumplir durante el año 2024. Al lado de la baronesa, Carlos Mazón asentía con la cabeza.

El mensaje no era improvisado, sino que planteaba una estrategia unitaria de todo el PP ante el Gobierno en un tema, el de la financiación autonómica y el déficit, en el que los territorios (ahora dominados ampliamente por los populares) tienen agendas propias que pueden derivar en enfrentamientos pese a compartir color político. Ese es el escenario a evitar por Génova y que comparte el Consell: aguardar con calma a que Moncloa mueva ficha y no caer en batallas internas.

A las puertas del primer encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, previsto para hoy en el Congreso y en el que la reforma del sistema de financiación está en el menú, el Consell tiene claro que cumplirá con la hoja de ruta de Génova y no abrirá grietas.

Pese a la singularidad valenciana en esta materia (es la autonomía peor tratada por el mecanismo y la que acumula un mayor volumen de deuda y déficit respecto a su riqueza), Mazón sigue exigiendo que es el Ministerio de Hacienda al que corresponde mover ficha, en línea con la posición que promueve Feijóo. «No es interpretable», sentencian fuentes del entorno del jefe del Consell.

Escasas expectativas

Presidencia no oculta sus escasas expectativas ante el encuentro entre los dos líderes políticos. No ve opciones de que la cita pueda cristalizar en algún tipo de avance para actualizar el mecanismo de reparto, que lleva caducado casi una década. Al contrario, el departamento entiende que la mano tendida de Sánchez no es más que «fuegos de artificio» ya que no tiene un plan viable para reformar el sistema y ofrecer financiación «decente» al subsector de comunidades autónomas.

En el entorno de Mazón entienden que esta falta de recursos es uno de los motivos por los que el Gobierno estaría dilatando la presentación de una propuesta y pasando la pelota a las comunidades, con el fin último de que cada una empiece a reclamar su parte y dividir así el poder territorial del PP. «La propuesta le corresponde al Gobierno, que es quien debe poner los criterios encima de la mesa. Que planteen algo y abran el diálogo», defienden con contundencia en la Generalitat.

En la pasada legislatura Moncloa dio un primer paso con el llamado «esqueleto» de la reforma, pero nunca más se supo del documento una vez las autonomías presentaron sus alegaciones. Hace dos años de aquello. Está por ver si en este nuevo ciclo el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero partirá de esta base, en la que se asumían buena parte de las posiciones valencianas de consenso, o reiniciará el proceso.

«Creyente y practicante»

Pese a converger con Génova en la estrategia, en el Consell aseguran que esa unidad no viene impuesta por la cúpula en Madrid. De hecho, destacan que Feijóo es «creyente y practicante» de la autonomía de cada territorio y que este punto es «sagrado» para el presidente del PP. Además, presumen de que el gallego ha dejado claro que «el criterio base de todo el PP» para reformar la financiación es el «poblacional», «ajustado según el coste efectivo de los servicios». En esa coletilla, no obstante, es donde está el meollo de la reforma, ya que en función de cómo se ponderen los indicadores (envejecimiento, dispersión geográfica, etcétera) se beneficia a unas u otras autonomías.

Esa es precisamente la guerra a la que no quiere entrar nadie de momento. Tampoco lo han hecho con la condonación de la deuda que puso encima de la mesa el presidente del Gobierno durante las negociaciones para la investidura con los partidos independentistas catalanes en el Congreso.

A diferencia de otros barones como el andaluz Juanma Moreno, que sí que ha reclamado a Moncloa la quita que entiende que les correspondería a la Junta, Mazón se ha mantenido firme y ha evitado entrar en esa guerra de números, que tampoco gusta a Vox.

La batalla del déficit «empieza ya»

Mientras se gesta la batalla de la financiación, que se librará a largo plazo, emerge otra mucho más inmediata: la del déficit. El Consell aprobó este miércoles sus presupuestos con un desajuste entre ingresos y gastos dos décimas por encima del fijado por el ministerio la pasada semana. Al no conocerlo previamente, el Consell asumió las previsiones de la Airef y ahora rechaza recortar sus cuentas. Una reivindicación que no va a abandonar. La línea es la misma: exigirán que sea el Estado y no otras autonomías las que asuman el desvío valenciano.