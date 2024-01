La Agrupación Socialista de Orihuela ha denunciado una pintada que ha aparecido en la puerta de su sede. Su secretaria general y portavoz en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, ha declarado que no les "parece muy casual que un día después de denunciar públicamente que un concejal de la formación de ultraderecha Vox no hubiese tramitado la subvención a la Fundación Miguel Hernández, ataquen la sede con pintadas". Gracia ha añadido: "Hoy nos toca volver a decir alto y claro a los autores, que no van a lograr que nos amedrentemos. Tampoco dejaremos de denunciar todos y cada uno de los retrocesos que nuestra ciudad está viviendo desde que el Partido Popular, sin necesidad, consintió que la ultraderecha gestione en el Gobierno áreas tan importantes como Cultura”.

El anterior ataque a las sedes socialistas de la provincia o sufrieron las instalaciones del municipio de Monforte del Cid, que han aparecido con pintadas que rechazan la amnistía a los políticos independentistas y con una serie de descalificativos, como «traidores», «vendidos» o «Judas». El PSPV, a nivel provincial, ha denunciado que la sede socialista de Monforte del Cid ha sido pintada en lo que califican como «un nuevo ataque de los intolerantes que siembran el odio». En un comunicado hecho público a través de las redes sociales se añade: «Frente a ellos estaremos los defensores de la democracia y la convivencia. Enviamos un afectuoso abrazo a los compañeros socialistas de Monforte del Cid». Fue a principios del mes pasado cuando más situaciones de este tipo se produjeron en distintos puntos de la provincia. Fue en los primeros días de noviembre cuando tuvieron lugar, sobre todo, las concentraciones ante las sedes socialistas en protesta por el acuerdo para la amnistía. Estas acciones se dieron, principalmente, en Alicante y Elche. En el caso de la capital de la provincia, fueron varias noches consecutivas en las que se produjeron protestas en la plaza General Mancha, dado que la calle Pinto Gisbert, en la que está ubicada la sede del PSPV, estaba cortada por la Policía. Incluso en Alicante se llegaron a poner candados en la sede. Entre las instalaciones socialistas de la provincia sufrieron ataques, además de las de las Alicante, estaban las de Benidorm, Guardamar o Santa Pola, entre otras.