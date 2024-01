El diputado popular en las Cortes Valencianes José Juan Zaplana criticó ayer la «supuesta» llegada de Euronews a Alicante, que finalmente no se ha producido. «Otro ‘Ximoanuncio'. Una noticia que no era más que propaganda electoral del anterior presidente del Consell», aseguró el diputado popular, quien lamentó que el exjefe del Consell, Ximo Puig, anunciara «a bombo y platillo en mayo de 2022 que la cadena Euronews iba a instalar en Alicante su única sede en España, para relanzar el Distrito Digital, sin embargo, nos hemos encontrado que ni siquiera estaba proyectado, y el supuesto convenio no era más que una intención».

Tras la llegada de Carlos Mazón al Consell, según reveló, «nos hemos encontrado que no había nada en firme ni proyecto ni convenio que amparara esta idea, que además, estaba recogida en los presupuestos de la Generalitat del año anterior». Prometía 6.000 empleos Zaplana recordó, también, que el expresidente «prometía 6.000 empleos directos e indirectos, una promesa más que tan solo era propaganda electoral». El Gobierno valenciano de Mazón, aseguró, «tiene ahora como prioridad relanzar este espacio de innovación en la provincia de Alicante, y en ello estamos trabajando, para que todas las empresas ya instaladas tengan una mayor proyección y se convierta en un polo de atracción para nuevas inversiones». «Desde el PPCV queremos que la inversión sea real, que los anuncios sean reales, no espejismos que no llegan a nada», subrayó el diputado popular.