La Generalitat Valenciana va a crear una oficina de apoyo a las empresas que se quieran instalar en la Comunidad Valenciana. Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Carlos Mazón, en la mañana de este viernes durante su intervención en el acto de bienvenida al año de la Euipo. De esta forma, la Generalitat continúa avanzando en su actuación frente a la estrategia de Junts para impulsar el regreso de las mercantiles que abandonaron Cataluña por el procés.

“La Generalitat está trabajando en la puesta en marcha de una oficina de apoyo para la reocalización de las empresas que decidan libremente establecerse, consolidarse y crecer en la Comunidad Valenciana”, ha manifestado el propio Mazón en su discurso. El propósito de este proyecto es garantizar la equidad y la libre circulación empresarial. “Esto es la antesala del empleo y la cohesión social”, ha expuesto el jefe del Consell. La Generalitat tiene trabajando para ello a todos sus instrumentos jurídicos, de promoción y de apoyo a su disposición.

De momento, la Abogacía de la Generalitat ya ha recibido el encargo de analizar el acuerdo con el partido de Carles Puigdemont en lo que toca al regreso de las empresas. El objetivo es decidir si hay materia para un recurso ante el Tribunal Constitucional. Es una de las iniciativas que el jefe del Consell planteó cuando se conocieron los requisitos de Junts para apoyar al Gobierno

En el acto en la Euipo, además de Mazón, también han estado presentes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación, Toni Pérez, y la consellera de Innovación, Comercio y Turismo, Nuria Montes; entre otras autoridades políticas. Ha sido una oportunidad para que Morant, posible aspirante a liderar el PSPV, coincida con otros de los previsibles candidatos, como es el ilicitano Alejandro Soler.

En su discurso, la ministra Morant defendió los datos de empleo ofrecidos por el conjunto del país en el comienzo del año y abogó por continuar trabajando en la senda de la innovación. En este contento censuró los “recortes” en este terreno. “A nosotros no nos van los recortes. La sociedad necesita nuevos ingenios ante nuevos retos. Nos urgen inventar un mañana mejor. No lo conseguiremos, desde luego, si no es con un refuerzo presupuestario”, manifestó, en lo que supuso una nueva crítica al Consell de Mazón por sus rectores en este campo.