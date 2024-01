Antes primarias que pacto con trampa en el PSPV

Mejor la celebración de unas primarias, entre dos o más candidatos, que alcanzar un acuerdo que esté lleno de componendas y que suponga un camino de minas para los próximos años. Así piensan diferentes sectores socialistas de la provincia de Alicante, ante la próxima celebración del comité nacional del que debe salir el nombre del secretario general que tome el testigo de Ximo Puig. Son tres los nombres que centran todos los focos para liderar al PSPV-PSOE: la ministra Diana Morant y los líderes provinciales en Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, respectivamente.

En el seno socialista todos son conscientes de que finalmente se acabará haciendo lo que diga Ferraz, donde parece que están a la espera del próximo comité federal en Galicia. La duda por resolver en este momento es saber si Pedro Sánchez impondrá el nombre de Morant o dejará que la partida se dispute en la Comunidad Valenciana. Soler, que se siente fuerte en la provincia dos años después de su apurado triunfo en las primarias ante el «ximista» Toni Francés, está a la expectativa, aunque sin dejar de realizar movimientos a nivel interno. En este contexto es en el que se alzan las voces que se decantan por la celebración de primarias. Mejor esto, piensan, que un pacto en el que Morant se quede con la secretaría general a cambio de repartirse el partido con Soler, con Bielsa reclamando su parte también. «Esto no puede ser un reparto constante, un yo me quedo con cuatro asesores y tú con tres. La política no es eso», afirma un veterano socialista alicantino.

Movimientos

Antes de que se inicie la parte más visible de la batalla interna, ya se han comenzado a mover fichas evidentes en las subdelegaciones del Gobierno, algo que no ha gustado nada en una mayoría de sectores del PSPV. Esta semana, sin ir más lejos, arrancó en Alicante con el relevo del «ximista» Carlos Sánchez, cuyo trabajo en apenas medio año ha sido muy bien valorado, por el joven Juan Antonio Nieves, afín a Soler. El secretario provincial ya ha movido sus primeras fichas antes de que se haya dado a conocer el calendario del proceso congresual. Esto no se limita a las fronteras de la provincia, ya que Bielsa ha hecho el mismo movimiento en Valencia, con la intención de sustituir a Raquel Ibáñez por José Rodríguez Jurado. En Castellón sucede igual, con Soledad Ten y Antonia García Valls como protagonistas. Las maniobras que hay detrás de estos cambios se hacen evidentes ante los diferentes argumentos empleados para justificarlos. En Alicante se ha dicho que la sustitución de Carlos Sánchez por Nieves se debe a la necesidad de un «cambio generacional» y a la búsqueda de nuevos liderazgos por parte del Gobierno, como si hubiera sido una decisión directa del entorno de Pedro Sánchez. Por su parte, en Castellón la justificación que se emplea es que se buscaba un mayor perfil político. En cada lugar, un motivo.

Aunque Soler se siente fuerte en la provincia, otras voces del PSPV señalan que su control no es tan grande como asegura su entorno y que hay división incluso dentro de las comarcas. Los críticos, por ejemplo, sostienen que con Ximo Puig al frente no se hubiera producido una salida como la que ha vivido Carlos Sánchez en la Subdelegación del Gobierno. Los que se muestran más pesimistas con el presente socialista en la provincia también echan en falta una figura como la de Manolo Mata, ex vicesecretario general, para poner orden a nivel interno en el partido.

Un factor que entra en juego en este puzle es el de las elecciones gallegas. La sensación en la provincia es que Ferraz está dispuesto a ir al barro en Galicia, donde se puede sacar rédito en las urnas. Debilitar al PP allí supondría para Pedro Sánchez restarle crédito a Alberto Núñez Feijóo en Madrid. En cambio, en la Comunidad Valenciana, con unas autonómicas que no se volverán a celebrar hasta 2027, salvo imprevisto, Ferraz parece que huye de un incendio interno y se intentará que el relevo de Puig sea lo más pacífico posible. Ahí es donde gana más opciones la apuesta por Morant. Pero habría que ver las contrapartidas que exigiría Soler a cambio, hasta qué punto el ilicitano está dispuesto a forzar la máquina.

Partidarios

Los partidarios de la celebración de primarias en la provincia sostienen que el PSPV cuenta con mecanismos suficientes para que varios candidatos presenten sus alternativas. En este sentido, recuerdan que las últimas primarias que se han celebrado a nivel provincial, las de Soler y Francés, o las que se tuvieron lugar en Alicante para las municipales del pasado 28 de mayo, con Ana Barceló y María José Adsuar como protagonistas, no han dejado excesivas heridas que se lamentaran posteriormente. «Ni nosotros somos el PP ni esto es la época de la sucesión de Joan Lerma. Han cambiado los tiempos, las formas y la gente», apunta otro socialista con peso en la provincia.

En este juego de ajedrez previo queda la sensación de que en las recientes visitas del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la Comunidad, se jugó a la ambigüedad y se sembró el terreno para que los tres posibles aspirantes, Morant, Soler y Bielsa, se sintieran con posibilidades de ser el próximo secretario general del PSPV. Con todo esto, queda por ver si se alcanzará un pacto previo o se celebrarán primarias. En lo único que hay consenso es en que al final se hará lo que diga Ferraz.