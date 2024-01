Una reclamación histórica. Así define la asociación de Juristes Valencians y más de 541 entidades, entre ayuntamientos, sindicatos y organizaciones empresariales, la recuperación del derecho civil valenciano. Su restablecimiento es una de las cuestiones centrales de la semana, ya que, a través de una iniciativa de Compromís en el Congreso de los Diputados que se registrará este martes, los juristas buscan aprovechar la próxima reforma del artículo 49 de la Constitución para recuperar las claves del derecho civil valenciano.

Se trata de una cuestión de “economía procesal”, como lo definen los juristas. Es decir, aprovechar la reforma constitucional en marcha -cuyo objetivo es sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" del artículo 49 de la Constitución- para añadir a la disposición adicional segunda de la Carta Magna un párrafo que permita la recuperación del derecho civil valenciano.

Este anhelo no es nuevo. Tiene raíces históricas que se remontan a la Batalla de Almansa de 1707, cuando Felipe V abolió los Fueros, las normas de derecho público y privado otorgadas en el siglo XIII a los valencianos. Trescientos años después, en 2006, la reforma del Estatuto de Autonomía incorporó la recuperación del derecho civil valenciano como parte del proceso de avanzar en el autogobierno, una incorporación que permitió la promulgación de tres leyes relacionadas con la familia, abordando temas como el régimen económico matrimonial, la custodia compartida de los hijos y las uniones de hecho.

Sin embargo, en 2016, el Tribunal Constitucional anuló estas leyes, dejando a cerca de 300.000 valencianos afectados. En 2020, Las Cortes Valencianas aprobaron una proposición de ley para reformar la Constitución y restituir el derecho civil valenciano. La propuesta, respaldada por todos los grupos excepto Ciudadanos y Vox, fue admitida a trámite en el Congreso, pero quedó pendiente debido a la convocatoria electoral.

Así, la "enmienda valenciana", presentada este martes por Compromís y respaldada por el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad (CERMI), busca aprovechar la reforma constitucional en curso para incluir un párrafo que permita la recuperación del derecho civil valenciano. La tramitación conjunta tiene como objetivo agilizar el proceso y satisfacer la demanda histórica de la comunidad valenciana en materia legal.

"En 2006 Federico Trillo ya entendió que esta era una manera de subsanar la discriminación contra los valencianos y, desde hace cuatro años este tema ya se está hablando, es recuperar las competencias que se recogen en nuestro Estatuto de 2006 en el que se configura el derecho civil valenciano como eje del gobierno", explica José Ramón Chirivella, presidente de la asociación de Juristes Valencians. "Ahora tenemos valencianos a los que se les aplica un régimen de custodia compartida o que está casa por un régimen de pareja de hecho que ya son legales y cuyos beneficios se han quedado en el limbo. Solo queremos que se legisle y que se haga con el máximo de unanimidad".

Estas leyes de derecho civil que estuvieron en vigor hasta el año 2016, afectan de diferentes formas a los ciudadanos. Una de ellas, la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano del año 2007, se ha empleado durante casi diez años, y fue el primer intento de crear una nueva ley civil que tuviera su origen en los fueros respetando la constitución. Esta ley introdujo conceptos como el régimen de separación de bienes si el matrimonio no elegía otro régimen distinto o la valoración del trabajo de casa para compensar a la parte más débil en caso de que el matrimonio se rompiera.

"Las ventajas que tuvo para la sociedad que se introdujera la separación de bienes es que permitía a los matrimonios separar el patrimonio personal del familiar sin necesidad de recurrir a un notario. Esa separación es importante porque significa que los actos que realices a nivel profesional no afectan a tu familia, así preservas el patrimonio familiar y el tuyo", explica Chirivella. "Si se aprobase el próximo jueves la enmienda las Cortes Valencianas podrían volver a legislar lo que consideren en materia de matrimonio, como esta figura, que fue una de las que más caló en la sociedad".

Otra de las normas más destacadas fue la Ley de Relaciones Familiares de los Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven, aprobada en el año 2012, también conocida como la Ley Valenciana de Custodia Compartida. "Esta norma estableció como prioridad en los divorcios que hubiera una custodia compartida, buscando el interés del menor y que hablaba por primera vez de cuestiones tan importantes como el régimen compartido de uso de vivienda", señala Chirivella.

Las leyes aprobadas en ese periodo ofrecieron también respuesta en materia hereditaria, ofreciendo diez soluciones, como la legítima y los derechos para cónyuge viudo y la pareja estable. La normativa reconocía, por ejemplo, el derecho "al any de plor", que permitía a la pareja disfrutar durante un año de la vivienda habitual como parte de la herencia de la persona que había fallecido.

"Para la provincia de Alicante sobre todo fue relevante la Ley de Relaciones Familiares de Hijos e Hijas cuyos Progenitores no Conviven, de 2012, ya que regulaba la sucesión de la empresa familiar, que son las más abundantes en la zona", señala Chirivella. "Cuando en una empresa familiar hay que tomar la decisión sobre quién o quiénes van a dirigirla cuando muere el fundador, es difícil calcular la legítima. Muchas veces los herederos no tienen la misma capacidad, formación o interés, y si se tiene que repartir el valor, es posible que muchas empresas acaben por no pasar de generación en generación, algo que puede ser un drama social".

Esta ley permitía a los interesantes "desheredar" a los descendientes. Uno de los motivos para llevar a cabo esta acción es la falta de relación familiar entre el heredero y el fallecido, atribuyendo la responsabilidad de dicha ausencia al propio heredero.

Un momento clave

En una semana crucial para la Comunidad Valenciana, Compromís ha señalado con firmeza al Partido Popular y al Partido Socialista por "bloquear la reforma del Derecho Civil Valenciano", calificándola como una solución necesaria para abordar un "problema histórico" de los valencianos. La propuesta, que no implicaría modificaciones presupuestarias y equipararía, según la formación, "a la Comunidad Valenciana con otras seis autonomías de tradición foral", se enfrenta ahora a la resistencia de los dos principales grupos del Congreso, PP y PSOE.

En una concentración convocada por Juristes Valencians en la plaza de los Fueros de València, se instó a los diputados valencianos de todas las formaciones a no votar en contra de esta propuesta. De no prosperar la iniciativa, habría que emprender una reforma del Estatuto de Autonomía para incluir la restitución del Derecho civil valenciano, pero entonces sería necesario un referéndum para ratificarla.

Los socialistas valencianos han expresado su respaldo a la recuperación del Derecho Civil, pero señalan "al PP como el único responsable de bloquear la inclusión del Derecho Civil Valenciano en la reforma constitucional". El PSPV ha criticado "la negativa del PP a ampliar el acuerdo más allá del término "disminuidos" y prometen seguir trabajando para que los valencianos puedan legislar en su derecho foral".

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha defendido, por su parte, la necesidad de "recuperar y mantener las señas de identidad valencianas a través del derecho civil". Los populares han destacado su histórico respaldo a medidas para la reintegración del derecho foral valenciano, recordando la aprobación durante sus gobiernos de leyes como la de custodia compartida, uniones de hecho o la separación de bienes, y han criticado la reunión organizada este lunes por Compromís como una "escenificación" para "blanquear su apoyo a las decisiones de Gobierno de Sánchez".

El único partido en contra de esta medida actualmente es Vox. Desde la formación señalan que se oponen "a marcos legales regionales diferenciados" y consideran que esto genera "desigualdad, similar al cupo vasco o medidas de Sánchez". "Nuestra preocupación principal es el constante ninguneo a Alicante en inversión, somos la última provincia en los presupuestos estatales".

Desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), su presidente, Joaquín Pérez, ha destacado que este momento supone la oportunidad "de recuperar el derecho civil valenciano, una reivindicación justa". Pérez ha criticado que se de la espalda a la Comunidad Valenciana en este tema, que ha comparado con lo que ocurre con el cambio de modelo de financiación. "Esta aprobación nos otorgaría mayor libertad, especialmente en el ámbito empresarial".

El secretario general de CCOO en L'Alacantí - Les Marines, Paco García, ha instado a las formaciones políticas a dejar de lado el "victimismo" para buscar entre todos un "estatus acorde" con la historia de la Comunidad Valenciana. "Es un momento histórico, es el momento de la reivindicación y de conseguir unos derechos identitarios para la Comunidad Valenciana que nos van a permitir situarnos en el lugar que la Constitución ya debería habernos otorgado después de 300 años de castigo".

Por su parte, la secretaria de UGT en L'Alacantí - Les Marines, Yolanda Díaz, ha indicado que esta es la oportunidad que necesitaba la Comunidad Valenciana para equipararse a otros territorios como Cataluña o Aragón que sí que cuentan con medidas similares. "De alguna manera es la oportunidad de poder votar esta reforma y equipararnos a territorios históricos como el que somos".