Mas urge resolver la crisis de Compromís para realizar una oposición "contundente" al Consell de Mazón

Continúa el lío interno en Compromís, sin visos de alcanzar una solución a corto plazo. En este contexto, la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes y coportavoz de Iniciativa, Aitana Mas, ha aprovechado una comparecencia en Alicante para presentar la iniciativa "Escoles en Joc", que aborda la problemática de la ludopatía entre la juventud, para instar a los miembros de los tres partidos que conforman la coalición valencianista -Iniciativa, Més y Els Verds- a abordar urgentemente la problemática interna, que está lastrando la oposición al Consell de PP y Vox. Solo así la formación conseguirá, según Mas, "enfocarse en realizar una oposición real y contundente al actual gobierno de la Generalitat, encabeza por Carlos Mazón".

"Lo que necesitamos es que el señor Mazón no pueda pasear tranquilamente por Alicante porque no tenga una oposición firme. Creo que esta es la gran responsabilidad que tenemos ahora mismo en Compromís y que es el objetivo que debemos intentar lograr entre todos. Para ello necesitamos relanzarnos como formación e intentar reconectar con aquellas personas que dejaron de votarnos hace tan solo unos meses", ha explicado la portavoz adjunta de Compromís en las Cortes y coportavoz de Iniciativa.

A preguntas de los periodistas, Aitana Mas ha expresado su preocupación por la delicada situación que atraviesa Compromís desde hace meses, o incluso "años", y ha subrayado la necesidad de abordar seriamente el papel que tiene el partido en las instituciones y para la sociedad. "Ese debate no puede continuar posponiéndose. Creo que no todos los miembros estamos dentro del mismo debate ni en la misma posición, pero hay una gran mayoría que queremos conformar un Compromís que sea común y que respete la pluralidad de las fuerzas que lo componemos".

"Si no quieren estar en esa mayoría que proponemos en Compromís, deberán cuestionarse su participación en este proyecto", ha advertido Mas, refiriéndose a aquellos miembros del partido que no comparten esta visión. "Hay una parte muy pequeña, pero muy comunicativa, que no está por la labor de lograr este objetivo. Ante una mayoría que quiere avanzar y relanzar el proyecto, las miradas cortas se deberían quedar a un lado", ha añadido.

Ante las tensiones internas, y en un contexto donde de las recientes bajas sufridas por Iniciativa en Castellón siguen siendo noticia, Mas ha señalado que existen "personas concretas con ideas diferentes". "No hablo de hostilidades entre partidos, creo que hay personas concretas con ideas diferentes y, en algunos casos, con muchas ganas de imponerlas y de hacer daño, y creo que eso no nos lleva a ninguna parte y que nunca ha sido ese el espíritu de Compromís", ha agregado.

Mas ha señalado que, desde Iniciativa, ya están estudiando modelos para instar a todas las formaciones que componen la coalición a que se genere una mesa de partidos, donde con tranquilidad, pero con cierta urgencia, se debatan los diferentes modelos de partido y se encuentren puntos comunes entre todas las formaciones. "A mí me da igual si al final se llama federación, partido único o como tenga que llamarse. Tiene que ser el proyecto que queramos entre todos y a partir de ahí buscar volver a relanzarnos como formación", ha apuntado.

La coportavoz de Iniciativa ha destacado la necesidad de estructurar Compromís antes de que termine el año, subrayando que la política valenciana necesita que la formación se encuentre en buena forma para ser una pieza clave capaz de hacer oposición. "Dentro de este margen de tiempo hasta diciembre, lo que espero y deseo, y como nos lo han trasladado también los partidos que se encuentran dentro de la coalición, es que podamos poner en marcha los trabajos y que lo antes posible podamos tener un proyecto que nos guste a las tres fuerzas", concluyó la dirigente.

La última ola de renuncias en Iniciativa en Castellón, partido fundado por Mònica Oltra, ha expuesto las tensiones internas y desafíos que enfrenta la formación. Además de enfrentar problemas internos, la crisis se extiende a su principal socio, Més, anteriormente Bloc. Se acusa a la formación nacionalista de tener una cuota significativa de responsabilidad en los problemas de Iniciativa, llegando incluso a señalar una supuesta "opa hostil" por parte de Més para absorber a militantes de Iniciativa.

En medio de este escenario, figuras clave como Vicent Marzà han sido señaladas como arquitectos de movimientos destinados a debilitar a Iniciativa y fortalecer a Més. Este conflicto interno se intensifica con acusaciones hacia los Mollà, históricos dirigentes de Iniciativa, a quienes se les imputa colaborar con Marzà y Fullana para llevar a cabo el plan de Més. En respuesta a la crisis, Iniciativa propone cambios estructurales en la coalición para evitar convertirse en un "Bloc 2.0" y establecer las bases para el futuro del partido.