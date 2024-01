Tras anunciar el pasado martes una auditoría a todas las empresas públicas autonómicas sobre la actividad que han venido realizado en los últimos años, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha ido un paso más allá este viernes en Alicante y ha manifestado que su Gobierno está haciendo “lo que el Botànic no hizo”, es decir, “poner encima de la mesa sus datos”. El jefe del Consell también ha sido preguntando sobre las acusaciones que se han realizado estos días desde el Botànic, en las que se ha señalado que su verdadera intención con estas auditorías es la de llevar a cabo una campaña contra ellos. “Comprendo su nerviosismo. Yo quiero que el que venga detrás de mí me audite, porque no tengo nada que esconder”, ha señalado Mazón, que también ha acusado al anterior Ejecutivo de querer “lavarse las manos” con este asunto.

Mazón anunció este martes una auditoría a todo el sector público ante las "irregularidades" detectadas en estas empresas por la Sindicatura de Comptes y otras entidades fiscalizadoras así como el cierre de seis de estos organismos por "duplicidades" con otros ya existentes. El jefe del Consell acusó al anterior Gobierno de contratar a dedo por más de 700 millones de euros, de pagos a terceros "sin control ni autorización" y de "falta de rigor" en el manejo de los recursos públicos, un "conjunto de alarmas" que llevan a este estudio pormenorizado de todo el sector público. Los resultados se esperan para final de año. Mazón justificó la supresión de entidades por las "duplicidades" en las que incurrían, ya que sus competencias según defendió estaban ya cubiertas por otras direcciones generales ya existentes. Así, desaparecerán la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública. Mazón anuncia la creación de una oficina de apoyo a las empresas que se quieran instalar en la Comunidad Valenciana El PP y Vox siguieron este jueves al ataque contra el Botànic por su gestión del sector público. Ambas formaciones registraron en las Cortes una petición conjunta para activar una comisión de investigación sobre las "irregularidades" en estos organismos públicos que denunció este martes Mazón. Según explicaron los síndics de ambas formaciones, Miguel Barrachina y José María Llanos, la iniciativa persigue "conocer la verdad" sobre el incremento del gasto en estas empresas, frenar las supuestas irregularidades y explorar posibles responsabilidades de los presuntos implicados. PP y Vox han acordado que la investigación abarque desde el año 2016 hasta 2023, casi todo el periodo del Botànic. La intención es que los comparecientes, que tendrán que ser elegidos por la propia comisión, sean técnicos de los organismos implicados así como algunos de los responsables políticos. Una vez registrada la propuesta, se prevé que vaya a pleno en febrero y una vez aprobada gracias a la mayoría de PP y Vox en las Cortes, se constituirá la comisión y se fijará el calendario. El plazo máximo para las conclusiones es de 18 meses, según la iniciativa registrada. Sobre otras cuestiones de actualidad, Mazón ha afirmado sentirse "alarmado" por la actitud permanente que ve en el Gobierno de España "contra" el Tajo-Segura, y ha asegurado que en los últimos cinco años de Pedro Sánchez ha habido 30 recortes en los envíos de agua del trasvase a la cuenca receptora. Ha defendido que en España "hay agua suficiente", pero considera que "no hay capacidad política de distribuirla como toca". "No puede ser que, en el siglo XXI, en España sigamos pendientes de si llueve o no para distribuir el agua", ha aseverado. Ha proseguido que, "más que pesimista", se siente "alarmado por la actitud permanente que sigue manteniendo el Gobierno de España contra el trasvase Tajo-Segura" y ha urgido al actual Ejecutivo central, que ha calificado de "antitrasvase", a que "al menos estén dispuestos a escucharnos". Por otra parte, Mazón espera poder anunciar "en breve" nuevos rodajes de largometrajes y series en el complejo industrial audiovisual Ciudad de la Luz de Alicante, instalaciones de las que está convencido en que se consagrarán como una "gran plataforma por el cine". "Creo que el futuro del audiovisual y el futuro de la Ciudad de la Luz, como esa gran plataforma por el cine y por los rodajes, empieza a gozar de buena salud. Creo que en breve espacio de tiempo vamos a poder ir anunciando nuevos rodajes, la prudencia me impide poder adelantar alguna cosa, pero los próximos días vamos a poder anunciar ya nuevos rodajes que se están trabajando", ha recalcado Mazón. Por ello, la Generalitat trabaja en la formación, la especialización y en crear una bolsa de servicios de los profesionales alicantinos para atender las necesidades de los rodajes tanto de películas como de series, "donde empieza a haber también una importante demanda en el futuro".