Superados 20 días de enero, la Diputación sigue sin tener listo el presupuesto para este año. Su presidente, Toni Pérez, achaca este retraso a las negociaciones que se mantienen con la oposición y a la demora del resto de grupos políticos en ofrecer respuestas. El líder provincial del PP rechaza las acusaciones que recibe de tener paralizada la institución y no cree que sea incompatible ser alcalde de una ciudad como Benidorm con presidir la Diputación.

¿En qué punto se encuentra la elaboración del presupuesto?

Hay grupos políticos que después de haber tenido el borrador y haber sido invitados a aportar sus propuestas han elegido otro tránsito. Estamos ultimando el documento, porque esta semana se han producido aportaciones de los grupos políticos. Lo que no se puede pretender es que ante el ofrecimiento de dialogar los presupuestos de un gobierno, que es verdad que tiene mayoría absoluta, se extienda el tiempo sin aportar nada. Vamos a analizar, por fin, todas las propuestas y el presupuesto se elevará al pleno.

Los portavoces de la oposición le achacan que no les ha ofrecido dialogar, ¿no es cierto?

No solo he ofrecido diálogo. También he llegado a acuerdos, he dado la mano y después se ha votado en contra de eso. Pero nadie leerá una mala palabra por mi parte. No he venido aquí a la confrontación. Cada uno es libre de hablar de lo que quiera. Estoy tranquilo con la hoja de ruta que he trazado y con los desvelos que este gobierno tiene para que todas las voces presentes en la Diputación sean escuchadas.

Dicho esto, hemos superado el 20 de enero y el presupuesto sigue sin aprobarse…

Antes de que finalizara el año era difícil, ya lo dijimos en su día. En este momento hay ayuntamientos y diputaciones provinciales que todavía desconocen cómo tienen que aplicar las reglas de gasto y respecto a los remanentes, la sostenibilidad y el equilibrio financiero.

¿La Diputación no tiene presupuesto por culpa del Gobierno?

Yo no he dicho eso.

Le pregunto.

Hoy no tenemos presupuesto porque todavía estamos en una fase de negociación con la oposición. Le he trasladado, si quiere excusado, porque no lo tuvimos antes y porque no lo tenemos ya. Hemos recorrido una parte importante del mes de enero. Entendíamos por vocación y por voluntad que una mayoría absoluta no conlleva denegar el diálogo. Si lo abres, puedes tasar el tiempo final o no. Cada grupo sabe lo que ha trasladado y en qué punto les hemos atendido.

¿Quiere decir que el retraso es porque no responden los grupos de la oposición?

Sí responden, pero estamos hablando de un documento muy importante, con mucho análisis. Nuestra voluntad de diálogo es tan grande que atendemos con mimo cada una de las propuestas y bajamos al detalle. Hay grupos que hace semanas que saben cuál es nuestra propuesta porque se lo he dicho yo y porque están negociando con la vicepresidenta. Lo que ellos cuenten al pueblo alicantino a través de los medios hay que preguntárselo a ellos.

Pero la realidad que queda es que ustedes gobiernan con mayoría absoluta en la Diputación y no han tenido el presupuesto antes de que acabara el año. En cambio, en el anterior mandato, en el que se gobernaba en coalición, nunca ocurrió esto.

Entendemos la mayoría absoluta desde el diálogo. Si yo estuviera en la oposición y tuviera prisa, habría enviado mis propuestas en septiembre u octubre. ¿Qué mas da cuando tenga el gobierno un presupuesto si se esperan a que les pasemos el borrador en mano? Hay grupos que han decidido hacer una entrega de sus propuestas y con los que se ha seguido dialogando para perfilar sus proyectos. Otros grupos han decidido otra estrategia, pese a que tienen buena dimensión y conocimiento amplío para trasladar sus medidas.

¿Tiene fecha el pleno al que se llevará el presupuesto?

El 7 de febrero. Hasta este jueves no hemos tenido toda la documentación del resto de grupos y tenemos el compromiso de celebrar los plenos en el primer miércoles de cada mes.

El PSPV y Compromís denuncian que tiene paralizada la Diputación. ¿Es cierto?

No es cierto, en ningún caso. Lo que hay es una dificultad general de las administraciones y algunos que no les queda ninguna bandera política y tienen que argumentar algo. Estamos sacando adelante cuestiones muy importantes, como el presupuesto. No quiero pensar que ningún grupo está demorando sus aportaciones o dosificándolas para denunciar aquello de lo que son responsables. Con mayoría absoluta, el mismo día que entregué el borrador podría haber convocado la comisión de Hacienda y el pleno. Si no he hecho eso es porque quiero dialogar.

Por su experiencia de estos meses, ¿se puede compaginar ser alcalde de Benidorm con presidir la Diputación?

Sí, lo llevo con normalidad, atendiendo las responsabilidades. El volumen de trabajo es proporcional al esfuerzo y la capacidad de resolver. Benidorm es una ciudad con mucho trabajo, y convivo en una comarca en la que hay una diversidad importante de gobiernos de colores políticos y Benidorm siempre destaca en su capacidad de liderazgo.

La Diputación, con Mazón al frente, tuvo un carácter muy combativo en cuestiones como el agua o el Fondo de Cooperación. ¿Mantiene ese talante?

Mazón y yo somos muy parecidos en la implicación política. Otra cosa es el nivel de agresión que reciba la institución en cada momento. Yo no bajo la reivindicación ante la Generalitat ni del Gobierno. Hay una alineación en proyectos que antes generaban discrepancia. Que nadie piense que esto es una cuestión de colores políticos. El problema es que antes llamábamos a una puerta y estaba cerrada. Esta semana me he visto tres o cuatro veces con Mazón. Ahora tenemos un aliado que antes se ponía de perfil.

Hablando de Mazón y de una de las iniciativas más simbólicas heredadas en este mandato. ¿En qué situación se encuentra el proyecto para construir el Palacio de Congresos de Alicante?

Los proyectos están siendo analizados por el jurado, con 136 ofertas recibidas. Hay que dejar a los técnicos que procedan a la selección de los mejores proyectos para abordar su ejecución. Selección, licitación y ejecución.

En agosto de 2023 se dijo desde la Diputación que en noviembre estarían los primeros resultados, ¿por qué este retraso?

Porque hay 136 proyectos, son muchos. Afortunadamente hay bastantes de alta calidad y no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Hay unos plazos administrativos y otros que impide el sentido común. No vamos a inmiscuirnos en la tarea de un jurado cualificado.

Entonces, el motivo del retraso es que han superado las expectativas iniciales…

Sí, y la complejidad de los mismos. Nos dedicamos a administrar un compromiso político, en el marco de una legislación. Lo que no quedaría bien es que el presidente de la Diputación apremiara al jurado. La decisión la tiene que adoptar cuando estime oportuno. A partir de ahí seguiremos hablando.

«Es compatible estar presentes en Fitur con la digitalización del turismo»

A las puertas de una nueva edición de la feria turística, Toni Pérez analiza la situación del sector y reclama con firmeza la segunda pista para el aeropuerto

¿Qué proyectos llevan a Fitur desde la Diputación de Alicante?

Nuestra obligación como Diputación, y dentro de la marca Costa Blanca, es acompañar a todos los productos turísticos, tanto privados como institucionales. Este año tenemos 33 municipios presentes, con marcas como las de Benidorm o Alicante. Hay unos ejes muy definidos, que son los de accesibilidad, sostenibilidad e innovación. Ahí debe transitar la gran marca de la Costa Blanca.

En un mundo cada vez digital, ¿siguen siendo necesarias este tipo de ferias?

Son aspectos compatibles, necesarios y complementarios. Por una parte está la promoción, la agenda y el trabajo que desarrollas según tu vocación y capacidad durante todo el año y por otra la presencia en ferias como Fitur o la World Trade Market de Londres. Una cuestión es segmentar la promoción, porque la tecnología te permite llegar hasta el cliente final con una buena campaña, otra las agendas de cada destino y otra el contacto necesario en determinados espacios como Fitur.

¿Hay demasiada vanidad en Fitur?

No lo comparto en absoluto. Quizá haya gente que vaya a Fitur a eso. Pero las marcas y los destinos van a trabajar mucho. ¿Por qué se van a las ferias agroalimentarias o a las de tecnología? Van aquellos que venden productos, son referentes y exponen cosas interesantes. El turismo es igual. Y la Diputación sabe que en Fitur están sus empresas, su sector privado, al que tiene que acompañar como institución. Cuando subamos a un avión de una compañía con nueve conexiones nuevas seguramente no pensaremos que eso se ha generado en una feria de turismo, pero están pensadas para ello.

El volumen de negocio que mueve el turismo en la provincia supera ya los 10.000 millones, ¿qué le dicen estos datos?

El turismo no se deslocaliza. A diferencia de cualquier otro sector productivo, se celebra y se desarrolla donde hay una actividad atractiva. Estamos en un mundo muy competitivo, en el que la globalización hace que muchos países vean en la potencia del turismo un elemento de redistribución de la riqueza y de generación de oportunidad.

El aeropuerto se acerca a los 16 millones de pasajeros anuales y la segunda pista sigue sin estar construida. ¿Le preocupa?

El tráfico aéreo de nuestro aeropuerto supone una inyección muy grande para las arcas del Estado. Hay que cuidar lo que funciona, no solo los servicios propios. Tendríamos que tener una segunda pista que nos permitiera poder atender la gran demanda de conexiones. Al final son pasajeros. Si tu no los ofreces, hay una actividad turística detrás de ello que lo va a derivar a un aeropuerto en el que sí que le den capacidad de conexión. Hay que entenderlo en profundidad. Cuando no estás en el momento adecuado, en la dimensión adecuada, remontar eso después cuesta mucho. Acabarás haciendo la inversión, porque no te quedará otra. Pero mejor hacerlo desde una posición de liderazgo y crecimiento consolidado que no cuando sea una necesidad imperiosa.

¿Con la conexión por tren hay consenso?

Hay consenso menos por quien tiene que autorizarlo y financiarlo. Cuentan con la capacidad de reivindicarlo cuando no gobiernan y de negar lo evidente. Hay destinos de gran relevancia que tienen una conexión por ferrocarril, y en ocasiones de metro, con un perfecto nodo. Y además unas infraestructuras de red viaria bien conectadas en las que no hay estrés en la circulación. No puede ser que haya destinos en los que tardes menos en llegar por aire que una vez aterrizado.

¿Cree que es posible la conexión aérea directa entre Alicante y Estados Unidos?

Es viable, deseable y se está trabajando en ello. Es un gran mercado, nos interesa y abriría posibilidades. Hay muchos estadounidenses que vienen a la Costa Blanca. Es una conexión que puede encajar perfectamente, está justificada. Supondría una punta de lanza importante a nivel comercial, industrial y de relaciones. Nos permitiría abrir una nueva ventana al mundo, transoceánica.

¿Cuál es su postura con respecto a las viviendas turísticas? ¿Se debe regular más?

Es innegable que la vivienda turística ha sido una de nuestras fortalezas como territorio desde que empezamos a apostar por el turismo. Se confunden los términos. La vivienda turística no genera problemas. Lo hace quien la ocupa. Vemos con muy buenos ojos que nuestra segunda residencia sirva para alojar a familia y amigos. Quizá estamos confundiendo eso con una vivienda turística regulada, que contribuye al bien común y paga sus impuestos.

¿Cómo valora la repercusión de esto en el encarecimiento del precio de la vivienda?

Lo que hay que hacer es vivienda pública, porque se quiere tapar que hemos estado ocho años con un Gobierno autonómico que ha construido cero viviendas de promoción pública. Hay quien no hace nada y le echa la culpa a otros. Todos debemos contribuir. Donde no hay nada de turismo y los precios de la vivienda son elevados, ¿a qué lo achacamos?