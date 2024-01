Tras los peores Presupuestos del Estado para la provincia, los de 2023, y con los de este año prorrogados y sin visos de que se cumplan las previsiones de que estén listos antes de que finalice el primer trimestre, el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha asegurado este martes que estará vigilante para reclamar la inversión que le corresponde a Alicante por el tamaño de su población y por su aportación al PIB. Esta advertencia la ha realizado a preguntas de los periodistas, tras convocar una comparecencia para resaltar el “escudo social” tejido por el Gobierno de Pedro Sánchez, sus beneficios para la provincia y las mejoras respecto a la situación que se vivía con el PP en 2018.

En los últimos Presupuestos del Estado hasta la fecha el Gobierno recortó un 12,3 % la inversión en la provincia y apenas destinó un tercio de lo que le correspondía por población. Alicante volvió a ser maltratada y relegada al furgón de cola de las inversiones, una situación que Nieves espera que no se repita este año. “Desde la provincia vamos a ser muy vigilantes para que Alicante tenga todo lo que le corresponda”, afirmó antes de asegurar que en los Presupuestos de 2023 la provincia recibió 20 millones más que en los últimas cuentas estatales elaboradas por el PP.

Partidas sociales

“También hay que contemplar todas las partidas sociales”, señaló Nieves, en referencia a su intervención previa en la que ensalzó el “escudo social” del Gobierno socialista. Su intervención, de marcado carácter político, recordó en cierto modo a la que ofreció la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en la toma de posesión del subdelegado, que tuvo lugar hace dos semanas. En aquella ocasión Bernabé también cargó contra los distintos pactos que han ido alcanzado el PP y Vox, tanto a nivel autonómico como en el Ayuntamiento de Alicante.

Nieves se dedicó a leer un discurso sobre las mejoras de los indicadores sociales de los últimos años, el estado en el que se encuentran algunas infraestructuras, como el Corredor Mediterráneo, o la llegada de los fondos europeos Next Generation a la Comunidad Valenciana, cifrada en 6.000 millones de euros, de los cuales, unos 2.000 son gestionados directamente por el Gobierno central. Eso sí, cuando el subdelegado fue preguntado directamente por las inversiones o por el estado en el que se encuentra la ejecución de algunos de estos proyectos no precisó más las cifras.

Al igual que han hecho representantes socialistas en intervenciones recientes, como la delegada Bernabé o el secretario provincial, Alejandro Soler, Nieves defendió una “inversión récord” por parte del Ejecutivo de Sánchez en la provincia, que alcanza los 1.600 millones. Donde más puso el acento fue en aspectos como la reducción del desempleo “que lidera la Comunidad Valenciana” o las “cifras históricas” de afiliados a la Seguridad Social, pese a recordar los contratiempos que han supuestos en los últimos tiempos cuestiones como la guerra en Ucrania o la inflación.

Crisis del covid

El subdelegado puso en valor la respuesta del Gobierno socialista a la crisis del covid frente a actuaciones anteriores del PP. “En dos años se han recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia. Sin embargo, con la respuesta neoliberal que se dio a la crisis financiera se tardaron diez años en recuperarse”, afirmó, antes de añadir: “Pese al discurso apocalíptico que tratan de vender algunos agoreros a la derecha España no se hunde”. Entre los logros alcanzados en el último lustro situó la revalorización de las pensiones, el crecimiento del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral del Gobierno de Sánchez que ha permitido que “más de la mitad de los contratos que se firman en la Comunidad Valenciana sean indefinidos”, la partida destinada a las becas universitarias y no universitarias o el ingreso mínimo vital, del que se benefician en la provincia 96.840 personas.

Otras cuestiones de actualidad fueron abordadas por Nieves, como el nuevo choque protagonizado con el Ayuntamiento de Alicante, en esta ocasión por la presencia policial en la zona de Playa de San Juan. “Me he enterado por la prensa de que quieren solicitar una Junta Local de Seguridad. No son las formas de trabajar entre distintas administraciones públicas. Estamos hablando de asuntos muy delicados, que son fundamentales para toda la ciudadanía”, lamentó. En cuanto a la posibilidad de que se produzcan este verano restricciones en el uso del agua debido a la sequía, tras las advertencias que llegan desde Cataluña o Andalucía, Nieves defendió que “al Gobierno no se le puede acusar de no haber advertido de las consecuencias del cambio climático ni de llevar a cabo una política en materia hídrica responsable”. Sobre los proyectos de macrodepósitos en Alicante se limitó a señalar que respeta “las competencias de otras administraciones”.