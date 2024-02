Carlos Mazón volverá a comparecer en la tribuna de las Cortes después de dos meses. El que será el primer pleno, con su primera sesión de control al presidente, de 2024 tendrá ciertas reminiscencias a la que se celebró en la misma sede el 26 de febrero de 2015, casi nueve años atrás. Aquel fue el último debate parlamentario de Alberto Fabra como máximo responsable de la Generalitat y fue la última vez en la que todos los que cuestionaron y debatieron con el jefe del Consell fueron hombres, algo que volverá a ocurrir este miércoles.

El parlamento autonómico reanuda su actividad tras el parón del mes inhábil que supone enero. Y lo hace con una sesión de control que se adelanta al miércoles (en vez de los jueves habituales) con doble estreno: los de José Muñoz y José María Llanos como síndics de PSPV y Vox, respectivamente, en un debate con Mazón.

Debutan Muñoz y Llanos

Ambos llevan ya más de un mes al frente de sus respectivos grupos, pero al no haberse celebrado sesiones de control hasta la fecha no habían tenido la oportunidad de debutar en la fiscalización al presidente. Hasta este miércoles.

Muñoz y Llanos asumirán el papel que ejercieron Rebeca Torró y Ana Vega en el debate del 30 de noviembre, un cambio que, sumado a que tanto PP como Compromís tienen a Miguel Barrachina y a Joan Baldoví como síndics, dejará por primera vez la sesión de control desde 2015 sin mujeres interviniendo desde la tribuna. Habrá voces femeninas, igual que en aquel pleno de hace nueve años, en las preguntas al Consell desde la bancada, pero no en la interpelación directa con el jefe del Consell, que siempre ha sido un hombre.

En la que fue la última sesión de control de Fabra intervinieron Jorge Bellver por parte del PP, Antonio Torres por parte del PSPV, Enric Morera de Compromís e Ignacio Blanco como síndic de Esquerra Unida tras sustituir unos meses antes a Marga Sanz. La excoordinadora de EU fue durante esa legislatura (entre 2011 y 2014) y la anterior (entre 2007 y 2011) la única mujer que ejerció como síndica.

La otra diferencia que traerá la primera sesión de control de 2024 será que el PP no preguntará a Mazón. Desde que comenzó la legislatura los populares han utilizado su turno, el que abre el debate, para intervenir en el pleno. Sin embargo, en este no lo harán. El grupo popular señaló que lo harán en ocasiones «muy contadas» y por temas «muy concretos» y la próxima no será en una de ellas. Por ello, no han registrado pregunta.

Sí lo han hecho el resto de formaciones. Los socialistas cuestionarán al presidente por su valoración sobre las políticas hechas por el Consell de PP y Vox en los primeros seis meses de gobierno; Compromís preguntará sobre los impagos al profesorado, a funcionarios y en dependencia y sobre si la gestión del Ejecutivo autonómico «es un gran error informático» mientras que Vox lo hará sobre las razones que han llevado al Consell a «plantear una auditoría del sector público instrumental» de la Generalitat, una pregunta que no parece cambiar el tono con su socio.

El presidente se reunirá en marzo con empresarios catalanes

La primera «misión empresarial» del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a Cataluña ya tiene fecha. Será el próximo 13 de marzo y la gran patronal catalana Foment del Treball será quien ejerza de anfitrión, una cita que se produce a petición de la Generalitat, según trascendió ayer. El presidente valenciano se reunirá con diferentes representantes empresariales catalanes en un formato aún por determinar y tras conocerse que Cataluña podría disponer de agua de la desalinizadora de Sagunto si resulta necesario ante la grave sequía que padece.

La oposición deja solos a PP y Vox ante el vídeo de la embajada israelí

Finalmente se proyectó el vídeo, pero lo hizo con un público de parte, en concreto, la de la bancada de la derecha. PSPV y Compromís dejaron solos a PP y Vox ante el vídeo que la embajada israelí emitió en las Cortes sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre. La presidenta del parlamento autonómico, Llanos Massó (Vox), cedió una sala de la cámara (la sala Vinatea) a la diplomacia de Israel en España para una «sesión privada» de un vídeo que la oposición calificó de propaganda. La crítica fue desde el momento en que la dirigente de Vox aceptó dejar este espacio público y sin pasar por los órganos de la cámara. La justificación es que no fue un acto «oficial». De hecho, Massó no acudió. Sí lo hicieron cinco diputados del PP así como el síndic de Vox, José María Llanos, y el adjunto Joaquín Alés. Eso sí, sin móviles.