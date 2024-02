De “opinión personal”. Así ha calificado el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el desmarque de su vicepresidente primero y responsable de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, sobre la campaña ‘Orgull Comunitat’ que el Consell ha impulsado para promover el turismo del colectivo LGTBI en tierras valencianas. Para Mazón, las palabras de Barrera son una “opinión personal” que, sin embargo, no afectan a la gestión de la Generalitat, no comparte la mayoría del Consell ni le impiden formar parte del Ejecutivo autonómico.

Mazón se ha pronunciado así antes de presentar la nueva marca que integra al IVACE y la AVI, después de que Barrera (máximo responsable de Vox en el Ejecutivo autonómico) haya expresado este martes su disconformidad con la citada iniciativa porque "en esta comunidad no existe un problema de discriminación, inclusión o tolerancia" y no está dispuesto a "comprar la ideología que la izquierda quiere imponernos".

Así, el 'president' ha admitido que las palabras de Barrera, criticando la puesta en marcha de la campaña por parte del departamento de Igualdad que dirige Susana Camarero, del PP, son una “discrepancia” entre los dos socios de gobierno. "Evidentemente que lo es, no tenemos ningún punto en común en esta cuestión", ha detallado el máximo responsable del Gobierno valenciano sobre la campaña presentada en Fitur y puesta en marcha el pasado fin de semana.

El jefe del Consell, sin embargo, ha tratado de taponar la herida del primer desmarque en público de dirigente de Vox respecto a la acción de todo el Ejecutivo autonómico y de que sus palabras vayan a influir en la acción de la Generalitat. “Respeto su punto de vista, pero no es la posición del Consell de la Generalitat, ni de la gestión de la Generalitat ni de lo que va a hacer la Generalitat Valenciana”, ha indicado al tiempo que ha agregado van a poner en marcha esta campaña "y contamos con la lealtad".

"Encantado" con la campaña

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha defendido la campaña y ha asegurado estar “encantado” de haber presentado la marca Orgull Comunitat en el marco del BenidormFest. “Me pareció una situación muy alegre y positiva para ponerla en marcha”, ha señalado Mazón quien ha insistido en que se desarrollará la campaña pese a las críticas del vicepresidente primero a las que también se han sumado los dos consellers de Vox, Elisa Núñez (titular de Justicia) y José Luis Aguirre (de Agricultura).

Pese a ello, Mazón ha insistido en que es una “opinión personal” de Barrera que no es mayoritaria en el Consell. Vox cuenta con tres conselleries en el pleno del Ejecutivo autonómico mientras que el PP está al frente de siete. Una de ellas, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que es la que impulsa la campaña y que, según ha admitido el propio Barrera, no se interpondrán para que no se ponga en marcha. “Solo mostramos nuestra línea ideológica”, ha asegurado el vicepresidente primero este martes.